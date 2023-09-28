«Будем поддерживать в нормальном состоянии» - Минтранс не нашёл денег для реконструкции трассы М1

Опубликовано: 28.09.2023 14:12 , Обновлено: 28.09.2023

Сергей Леончик, глава управления развития автодорог Минтранспорта Беларуси 28 сентября сообщил, что реконструкция трассы М1 пока не планируется. По его словам, сейчас ведомству "не по силам перейти на такие масштабные проекты".

Он рассказал, что у министерства была разработана концепция реконструкции М1 «с доведением ее параметров до автомагистрали». Однако проект «потребует достаточно серьезных финансовых расходов», поэтому было решено проводить не реконструкцию, а «ремонт участков, необходимый для поддержания дороги в нормальном состоянии», передаетБелТА.

«Там серьезные суммы, поэтому пока сложно говорить о реконструкции всей дороги», - сказал Леончик.

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Он отметил, что к этому вопросу можно будет вернуться, «когда приведем всю нашу опорную местную сеть и республиканские дороги в очень хорошее состояние.

“Когда мы это сделаем, нам будет по силам перейти на такие масштабные проекты”, - заключил Сергей Леончик.

[info_b]Весной прошлого года вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак заявлял, что реконструкция основной транзитной трассы Беларуси, М-1, обойдётся в 1,9 млрд долларов . Планировалось, что работы будут оплачиваться за счёт привлечения кредитных ресурсов. Более того, Сивак заявлял, что реализация данного проекта уже началась - якобы проводилась проектная работа и параллельно велись переговоры с различными банками о финансировании реконструкции.

По словам вице-премьера, М-1 планировалось преобразовать в “автомагистраль бесперебойного движения” протяженностью 610 км, аналогов которой в стране нет. Приступить к этапу строительства, по словам Сивака, планировалось во второй половине 2023 года.[/info_b]

Между тем, Леончик также рассказал, что за счет средств ЕБРР планировали выполнить реконструкцию трассы М3 Минск - Витебск, но это финансирование было прекращено.

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Было принято решение, чтобы реконструкция автодороги будет осуществляться за счет бюджетных средств. Кроме того, сегодня, по его словам, идет реконструкция участка от Логойска до Плещениц, автодороги Р46 от Лепеля до Полоцка, трассы Р53 на участке от Смолевичей до Жодино.