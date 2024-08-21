"Битва экстрасенсов" — Мужчина пожаловался на злых белорусских водителей. Подписчики указали на ошибку, которую он совершил

🎥 Видео

Опубликовано: 21.08.2024 14:34 , Обновлено: 21.08.2024

Один из пользователей TikTok и дальнобойщик по совместительству опубликовал видео, в котором пожаловался на злых белорусов. Дело в том, что у мужчины сломался автомобиль, и вместо того, чтобы остановиться и помочь, другие участники дорожного движения равнодушно проезжали мимо. В итоге, по словам автора, он простоял так "часа полтора". Однако в комментариях белорусы его не поддержали и указали на явную ошибку, которую он допустил.

В коротком ролике мужчина рассказал, что по дороге у него сломалась машина. За полтора часа, что он простоял, проехало “штук, наверное, около двухсот”, однако никто не удосужился остановиться. Водитель негодовал, что вообще-то можно было и поинтересоваться: вдруг нужна какая-то помощь? После этого он обратился к пользователям с просьбой “быть добрее”.

“Остановитесь. Мало ли, человек оказался в трудной ситуации. Может, вы чем-то сможете помочь. Спасибо”, — сказал автор видео. Подписчики TikTok, в свою очередь, писали наперебой, что в подобной ситуации “обычно голосуют”, и как вообще понять, что человеку нужна помощь?

“Как догадаться? Подними руку и увидишь результаты. Всегда помогу, если просят, а так люди не понимают, чего вы там хотите”, — посоветовал в комментариях один из белорусов. Однако на защиту автора тут же встала женщина: “Человек, наверное, просто устал скакать вокруг с поднятой рукой. Я зимой часа 2 скакала, в итоге никто не остановился”.

“Как много ты остановился при виде просто стоящей машины на дороге?” — прямо в лоб задала вопрос другая белоруска. Мужчина тут же ответил: “При виде просто стоящей машины я не останавливаюсь, но если вы присмотритесь, то увидите, что у меня стоит знак, поднят капот и спереди трос для буксировки. Если я бы такое увидел, то 100% остановился бы”.

Другие водители писали, что если поднят капот, значит “человек шарит” и может “сам поремонтироваться”. Однако и здесь автор видео нашёл что ответить: “Не только. Капот поднимают в случае поломки и вынужденной остановки”.

“Я так больше часа с протянутой рукой стояла, и только один мужчина остановился и помог. Прошёл год, но я помню этого героя”, — поделилась в комментариях пользовательница соцсети.

“Битва экстрасенсов, ей-богу… Как люди догадаются, что тебе нужна помощь?” — поддержал единомышленников в обсуждении ещё кто-то. Другой белорус со злостью добавил:

“Тяжело руку поднять проголосовать? Стой тогда, пока не посинеешь, гордый фраерок”.

“У меня когда было такое, я стала в 4:00 утра и сразу остановился мужчина на фуре и помог… Спасибо ему огромное… Всегда останавливаюсь”, — добавила к комментариям другим очередная белоруска.

“Повесь на зеркало салатовую или жёлтую жилетку — это и будет знак, что нужна помощь”, — посоветовал мужчина.

Ранее Telegraf.news писал, что водители за рубежом стали чаще вешать на зеркала внешнего вида автомобиля белое полотенце. Такая практика распространена в США, но появилась и в Европе. Оказывается, это конкретный сигнал для других водителей и служб. Почему так стоит делать и белорусам?

Что означает белое полотенце на зеркале авто? Этот трюк стоит взять на вооружение белорусским водителям