БелЖД объявила о запуске автобусов

Опубликовано: 06.10.2025 18:51 , Обновлено: 06.10.2025

Белорусская железная дорога (БелЖД) сообщила, что с 7 по 9 октября со станций Рудня и Голынки в Смоленской области России запустят компенсационные автобусы, которые будут курсировать на время ремонта ЖД-путей.

На перегоне Рудня-Голынки ещё 26 сентября произошло ДТП, в результате чего всего в 30 км от границы с Беларусью, сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший горючие материалы.

Теперь там будут вестись работы по освобождению путей от вагонов, повреждённых в результате ДТП.

Компенсационные автобусы будут перевозить пассажиров утренних поездов, курсирующих между Смоленском и белорусской Заольшей и будут ездить от станции Голынки в Рудню и обратно с заездом на остановочные пункты 439 км и Плоская.

БелЖД отменила поезда из-за сошедших с рельсов 18 вагонов в России на границе с Беларусью