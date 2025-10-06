БелЖД объявила о запуске автобусов
Белорусская железная дорога (БелЖД) сообщила, что с 7 по 9 октября со станций Рудня и Голынки в Смоленской области России запустят компенсационные автобусы, которые будут курсировать на время ремонта ЖД-путей.
На перегоне Рудня-Голынки ещё 26 сентября произошло ДТП, в результате чего всего в 30 км от границы с Беларусью, сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший горючие материалы.
Теперь там будут вестись работы по освобождению путей от вагонов, повреждённых в результате ДТП.
Компенсационные автобусы будут перевозить пассажиров утренних поездов, курсирующих между Смоленском и белорусской Заольшей и будут ездить от станции Голынки в Рудню и обратно с заездом на остановочные пункты 439 км и Плоская.
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