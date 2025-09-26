БелЖД отменила поезда из-за сошедших с рельсов 18 вагонов в России на границе с Беларусью

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Опубликовано: 26.09.2025 10:06 , Обновлено: 26.09.2025

В Смоленской области России на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково, что всего в 30 км от границы с Беларусью, сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший горючие материалы. По данным российских СМИ, с рельсов сошли 18 вагонов и локомотив. Из-за инцидента Белорусская железная дорога (БелЖД) отменила ряд пассажирских поездов.

По информации МЧС России, причиной происшествия стало столкновение грузового поезда и большегруза на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково. В официальном Telegram-канале ведомства показали первые кадры с места ЧП. Сообщается, что на место уже прибыли 10 единиц техники и более 40 пожарных, которые в настоящее время пытаются потушить 6 вагонов с горючими материалами.

По информации Московской железной дороги (МЖД), ЧП произошло около 7:26. Всего в составе было 18 вагонов с бензином и локомотив. Они сошли с рельсов из-за экстренного торможения, которое машинист вынужден был применить после того, как на переезд внезапно выехал грузовик.

“Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось”, - рассказали о произошедшем в МЖД.

Также в МЖД сообщили о пострадавшей локомотивной бригаде - травмы средней тяжести получили машинист и помощник машиниста. Их доставили в больницу.

К месту ЧП также направили 3 пожарных поезда и 4 восстановительных поезда, однако пока движение в данном направлении приостановили. В пресс-слжбу БелЖД пока сообщили об отмене четырёх поездов: