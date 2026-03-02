«Белтехосмотр» снизил цену на 20% к 8 марта. Не только для женщин и сразу на 6 дней
Республиканское унитарное сервисное предприятие “Белтехосмотр” продолжило череду праздничных акций и объявило ещё 6 дней, когда автомобилисты могут пройти техосмотр с 20%-ной скидкой. Узнали подробности.
Очередную праздничную акцию решили приурочить к Международному женскому дню, 8 марта. Однако никаких гендерных ограничений организаторы акции решили не вводить - скидку в 20% на первичный техосмотр предложили всем физическим лицам без исключений и для всех типов транспортных средств.
Рассчитывать на неё можно будет с 5 по 10 марта на всех диагностических станция, а именно:
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ДС №210 г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13,
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ДС №167 г. Витебск, ул. 6-ая Суражская, 9А,
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ДС №255 г. Гомель, ул. Могилёвская, 4А,
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ДС №252 г. Могилев, ул. Кулибина, 31,
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ДС №201 г. Гродно, Индурское шоссе, 17,
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ДС №235 г. Гродно, ул. Обухова, 28,
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ДС №200 г. Брест, ул. 2-я Заводская, 4А,
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ДС №152 г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181,
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ДС №124 г.Слоним, ул. Красноармейская 73/1-1,
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ДС №80 г. Слуцк, ул. Транспортная, 1А,
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ДС №78 г. Островец, ул. Полночная, 22,
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ДС №203 г. Мстиславль, ул. Могилевская, 19а,
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ДС №73 д. Будёновка, ул.Октябрьская д.8,
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ДС №79 г. Ганцевичи, ул. Энергетиков, 33А,
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ДС №83 г. Дятлово, ул. Советская, 104-а,
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ДС №222 г. Жабинка, ул. Мира, 21,
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ДС №241 г. Ляховичи, ул. Трудовая 3.
Напомним, с 11 февраля в Беларуси вступил в силу указ, который облегчил и отменил часть требований к водителям в отношении наличия техосмотра. С этого дня инспекторы Государственной автомобильной инспекции не вправе требовать бумажный “дазвол” при проверке документов.
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