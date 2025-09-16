Белтехосмотр предупредил о рейдах на дорогах в одном районе Беларуси

Опубликовано: 16.09.2025 16:31 , Обновлено: 16.09.2025

В Белтехосмотре сообщили, что отправят в рейды вместе с экипажами ГАИ своих сотрудников в одном из районов Беларуси. Причем задачей себе на предприятии поставили "повышение качества подготовки водителей и обеспечение безопасной эксплуатации учебного автотранспорта".

Рейды запланированы на 16-18 сентября на территории Калинковичского района Гомельской области. А под пристальное внимание участников рейда попадут учебные автомобили. Собственно, поэтому мероприятие назвали «Учебный автомобиль».

“В рамках мероприятия сотрудниками ГАИ вместе с представителями УП «Белтехосмотр» будут проведены рейдовые мероприятия с целью выявления транспортных средств участвующих в дорожном движении с техническими неисправностями либо нарушением ПДД. Также будет осуществляться контроль ученых учебных автомобилей перед выходом на линию”, - сообщили в Белтехосмотре.

Рейды с участием сотрудников Белтехосмотра - редкое явление. Но Госавтоинспекция периодически привлекает для своих мероприятий сторонние госведомтва.

Ранее Telegraf.news писал, что в прошлом году Госавтоинспекция Московского района Минска сообщила о совместных с сотрудниками органов принудительного исполнения (ОПИ) рейдах. Пока стражи дорог смотрели за физическим состоянием водителей, нарушением скоростных режимов, а также техническим состоянием авто, судебные исполнители выявляли водителей с “имеющимися задолженностями”.

ГАИ объявила «Фильтр» в 7 районах и 2 городах Беларуси. А где на дороги вышли судебные исполнители?