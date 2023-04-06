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«Белтехосмотр» предложил отдельно проверять ручник, подвеску и не только. А отказаться можно?

«Белтехосмотр» предложил отдельно проверять ручник, подвеску и не только. А отказаться можно?
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В «Белтехосмотре» предложили проверять состояние автомобилей не только в рамках государственного технического осмотра, но и отдельно. Узнали подробности и цены.

Так, сотрудники диагностических станций предприятия могут проверить отдельные системы транспортного средства и выдать заключение. Например, там предложили:

  • оценить эффективность действия рабочей/стояночной тормозной системы после ремонта или обслуживания;
  • проверить состояние элементов подвески или рулевого управления;
  • провести контроль экологических показателей работы двигателя внутреннего сгорания.

В отличие от техосмотра, это необязательная процедура. Услугу предоставляют только по желанию автовладельца, а также покупателя или продавца ТС. Для этого нужно подать заявку.

Сколько стоит?

Как пишет Av.by, цены на названные услуги следующие:

  • эффективность действия рабочей и (или) стояночной тормозной системы автомобиля — от 14,5 BYN;
  • состояние элементов подвески или рулевого управления — 7,20 BYN;
  • rонтроль экологических показателей работы двигателя внутреннего сгорания — от 10,20 BYN.
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