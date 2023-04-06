«Белтехосмотр» предложил отдельно проверять ручник, подвеску и не только. А отказаться можно?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.04.2023 09:31 , Обновлено: 06.04.2023

В «Белтехосмотре» предложили проверять состояние автомобилей не только в рамках государственного технического осмотра, но и отдельно. Узнали подробности и цены.

Так, сотрудники диагностических станций предприятия могут проверить отдельные системы транспортного средства и выдать заключение. Например, там предложили:

оценить эффективность действия рабочей/стояночной тормозной системы после ремонта или обслуживания;

проверить состояние элементов подвески или рулевого управления;

провести контроль экологических показателей работы двигателя внутреннего сгорания.

В отличие от техосмотра, это необязательная процедура. Услугу предоставляют только по желанию автовладельца, а также покупателя или продавца ТС. Для этого нужно подать заявку.

Сколько стоит?

Как пишет Av.by, цены на названные услуги следующие: