«Белтехосмотр» предложил отдельно проверять ручник, подвеску и не только. А отказаться можно?
ℹ️ Полезно
В «Белтехосмотре» предложили проверять состояние автомобилей не только в рамках государственного технического осмотра, но и отдельно. Узнали подробности и цены.
Так, сотрудники диагностических станций предприятия могут проверить отдельные системы транспортного средства и выдать заключение. Например, там предложили:
- оценить эффективность действия рабочей/стояночной тормозной системы после ремонта или обслуживания;
- проверить состояние элементов подвески или рулевого управления;
- провести контроль экологических показателей работы двигателя внутреннего сгорания.
В отличие от техосмотра, это необязательная процедура. Услугу предоставляют только по желанию автовладельца, а также покупателя или продавца ТС. Для этого нужно подать заявку.
Сколько стоит?
Как пишет Av.by, цены на названные услуги следующие:
- эффективность действия рабочей и (или) стояночной тормозной системы автомобиля — от 14,5 BYN;
- состояние элементов подвески или рулевого управления — 7,20 BYN;
- rонтроль экологических показателей работы двигателя внутреннего сгорания — от 10,20 BYN.