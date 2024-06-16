В ЕС обязали все автомобили оснащать регистраторами, которые следят за водителем и пассажирами. А что в Беларуси?

Опубликовано: 16.06.2024 18:23 , Обновлено: 16.06.2024

Согласно постановлению ЕС, 6 июля 2024 года вступит в силу требование, запрещающее регистрацию новых автомобилей, не оборудованных регистраторами данных об авариях EDR (Event Data Recorder). Это устройство, функционал которого аналогичен авиационному «черному ящику».

Такие “черные ящики” в автомобилях будут показывать гораздо больше, чем просто скорость, с которой автомобиль двигался непосредственно перед аварией. Также с помощью этого устройства можно будет определить, какой человек, ехавший в автомобиле, сидел за рулем.

Такие устройства уже давно ставится на автомобили некоторыми производителями. За время их эксплуатации они доказали свою пользу для выявления обстоятельств ДТП правоохранительными органами.

Измерения и запись параметров движения автомобиля ведутся непрерывно. Регистрируются:

скорость движения,

продольное и поперечное ускорение,

вращательное движение кузова,

уровень открытия дроссельной заслонки (давление газа),

давление в тормозной системе (т.е. каждая попытка торможения),

угол поворота рулевого колеса,

изменение скорости вращения рулевого колеса. колеса относительно друг друга (т.е. проскальзывание),

любые перегрузки,

обороты двигателя,

режим работы коробки передач.

Одной из самых интересных опций, которой оснастят “черные ящики”, являются весы, установленные на сиденьях водителя и переднего пассажира. Изначально они использовались для того, чтобы подушки безопасности могли регулировать свои рабочие параметры в зависимости от веса защищаемых людей, но… эти весы привели к осуждению многих преступников, которые устраивали неприятности за рулем, а затем пытались замести следы.

Благодаря им правоохранительные органы будут знать, что автомобилем в момент аварии управлял, например, пьяный мужчина весом 95 кг, а не его трезвый пасаажир весом 65 кг. Если после ДТП на водительском сиденье меняются люди, черный ящик позволяет выявить такое преступление.

Некоторые регистраторы EDR также оснащены камерами и микрофонами внутри и снаружи салона автомобиля. Такой набор может обеспечить прокурорам доказательства - понятные каждому, в том числе и непрофессионалу.

На данный момент в Беларуси нет никаких законодательных требований по оснащению автомобилей такими “черными ящиками” EDR. Также неизвестно, есть ли в распоряжении следователей оборудование, способное скачать и расшифровать данные машины после ДТП. Однако, так как белорусы все ещё активно пригоняют бывшие в употреблении машины из Европы, стоит ожидать, что следящих за водителем и пассажирами автомобилей станет больше. А значит и правоохранительные органы в какой-то момент обзаведутся необходимыми приборами для расшифровки данных о ДТП.