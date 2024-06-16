В ЕС обязали все автомобили оснащать регистраторами, которые следят за водителем и пассажирами. А что в Беларуси?
Согласно постановлению ЕС, 6 июля 2024 года вступит в силу требование, запрещающее регистрацию новых автомобилей, не оборудованных регистраторами данных об авариях EDR (Event Data Recorder). Это устройство, функционал которого аналогичен авиационному «черному ящику».
Такие “черные ящики” в автомобилях будут показывать гораздо больше, чем просто скорость, с которой автомобиль двигался непосредственно перед аварией. Также с помощью этого устройства можно будет определить, какой человек, ехавший в автомобиле, сидел за рулем.
Такие устройства уже давно ставится на автомобили некоторыми производителями. За время их эксплуатации они доказали свою пользу для выявления обстоятельств ДТП правоохранительными органами.
Измерения и запись параметров движения автомобиля ведутся непрерывно. Регистрируются:
- скорость движения,
- продольное и поперечное ускорение,
- вращательное движение кузова,
- уровень открытия дроссельной заслонки (давление газа),
- давление в тормозной системе (т.е. каждая попытка торможения),
- угол поворота рулевого колеса,
- изменение скорости вращения рулевого колеса. колеса относительно друг друга (т.е. проскальзывание),
- любые перегрузки,
- обороты двигателя,
- режим работы коробки передач.
Одной из самых интересных опций, которой оснастят “черные ящики”, являются весы, установленные на сиденьях водителя и переднего пассажира. Изначально они использовались для того, чтобы подушки безопасности могли регулировать свои рабочие параметры в зависимости от веса защищаемых людей, но… эти весы привели к осуждению многих преступников, которые устраивали неприятности за рулем, а затем пытались замести следы.
Благодаря им правоохранительные органы будут знать, что автомобилем в момент аварии управлял, например, пьяный мужчина весом 95 кг, а не его трезвый пасаажир весом 65 кг. Если после ДТП на водительском сиденье меняются люди, черный ящик позволяет выявить такое преступление.
Некоторые регистраторы EDR также оснащены камерами и микрофонами внутри и снаружи салона автомобиля. Такой набор может обеспечить прокурорам доказательства - понятные каждому, в том числе и непрофессионалу.
На данный момент в Беларуси нет никаких законодательных требований по оснащению автомобилей такими “черными ящиками” EDR. Также неизвестно, есть ли в распоряжении следователей оборудование, способное скачать и расшифровать данные машины после ДТП. Однако, так как белорусы все ещё активно пригоняют бывшие в употреблении машины из Европы, стоит ожидать, что следящих за водителем и пассажирами автомобилей станет больше. А значит и правоохранительные органы в какой-то момент обзаведутся необходимыми приборами для расшифровки данных о ДТП.