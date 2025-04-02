"Белтехосмотр" назвал 11 самых частых проблем в марте, из-за которых водителям не давали "дазвол"
"Белтехосмотр" поделился цифрами по получению "дазвола" в марте и назвал 11 самых частых нарушений, из-за которых авто не проходили ТО. По данным госпредприятия, больше 30 тыс. приехавших на техосмотр машин были с различными "несоответствиями требованиям".
“Белтехосмотр” сделал диаграмму, где показал, с чем были проблемы у транспорта. Вышло 11 пунктов:
- Тормозные системы (40,5% от общего числа найденных “несоответствий”).
- Элементы комплектации (5%).
- Элементы ходовой части (3,3%).
- Внешние световые приборы (24,7%).
- Двигатель (6,9%).
- Нарушение контроля зеркал заднего вида (0,1%).
- Колеса и шины (2,4%).
- Кузов (кабина) (2%).
- Рулевое управление (5,9%).
- Стекла, устройства обогрева и обдува стекла, солнцезащитные козырьки (шторы) (3,8%).
- Прочее.
По [link href=“https://gto.by/news/o-rezultatakh-raboty-up-beltekhosmotr-za-mart-2025-goda/” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] “Белтехосмотра”, из общего числа машин, приехавших на техосмотр в марте, проблемы были у 30 290 авто (14,5%). Всего же в марте “дазвол” получили 187 292 транспортных средства. Больше всего получили физлица - обычные водители (163 120 разрешений). Приезжали на техосмотр и электромобили, ТО прошли 1470 машин.
2039 автовладельцев получили электронный “дазвол” через интернет-портал “Е-Паслуга”.
Ранее Telegraf.news писал, что “Белтехосмотр” предупредил одну категорию водителей о проблеме с электронным “дазволом” в банках. На госпредприятии пояснили, в чем именно она заключается, и рассказали, что предприняли для решения вопроса.
В «Белтехосмотре» предупредили о проблеме с электронным «дазволом» у одной категории водителей