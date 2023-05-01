Белтехосмотр напомнил о рассылке белорусам СМС об окончании техосмотра

🎥 Видео

Опубликовано: 01.05.2023 09:57 , Обновлено: 01.05.2023

В Белтехосмотре напомнили, что могут рассылать белорусским водителям уведомления по телефону и электронной почте о том, что у их машины скоро закончится срок техосмотра.

Однако присылать СМС или емейлы будут только тем, кто согласился на уведомление. Для этого белорусам надо будет зайти в личный кабинет на сайте Белтехосмотра и там подписаться на услугу “Проверка срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении”.

Ранее Телеграф сообщил, что на предприятии даже создали видеоинструкцию, как белорусам создать этот личный кабинет:

https://telegraf.news/auto/beltehosmotr-predlozhil-soobshhat-ob-okonchanii-tehosmotra-za-mesyac-kak-poluchit-uslugu/