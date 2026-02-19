Белтехосмотр на 5 дней сбросил цену на 20% на техосмотр и пообещал водителям призы

Опубликовано: 19.02.2026 09:08 , Обновлено: 19.02.2026

Республиканское унитарное сервисное предприятие “Белтехосмотр” объявило праздничную акцию, приуроченную к Дню защитников Отечества, который в Беларуси отмечается 23 февраля. Водителям пообещали скидку на техосмотр в 20%, а ещё призы за участие в викторинах и розыгрышах. Причём акционное предложение - не только для мужчин, а для всех водителей.

Пройти техосмотр с 20%-ной скидкой физлица смогут на всех диагностических станциях предприятия “Белтехосмотр” по всей стране в течение пяти дней - с 23 по 27 февраля .

На некоторых станциях на следующей неделе посетителям также предложат поучаствовать в викторинах и розыгрышах, пообещавводителям за участие ценные призы.

Вот адреса станций, участвующих в нынешней акции:

ДС №210 г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13,

ДС №167 г. Витебск, ул. 6-ая Суражская, 9А,

ДС №255 г. Гомель, ул. Могилёвская, 4А,

ДС №252 г. Могилев, ул. Кулибина, 31,

ДС №201 г. Гродно, Индурское шоссе, 17,

ДС №235 г. Гродно, ул. Обухова, 28,

ДС №200 г. Брест, ул. 2-я Заводская, 4А,

ДС №152 г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181,

ДС №124 г.Слоним, ул. Красноармейская 73/1-1,

ДС №80 г. Слуцк, ул. Транспортная, 1А,

ДС №78 г. Островец, ул. Полночная, 22,

ДС №203 г. Мстиславль, ул. Могилевская, 19а,

ДС №73 д. Будёновка, ул.Октябрьская д.8,

ДС №79 г. Ганцевичи, ул. Энергетиков, 33А,

ДС №83 г. Дятлово, ул. Советская, 104-а,

ДС №222 г. Жабинка, ул. Мира, 21,

ДС №241 г. Ляховичи, ул. Трудовая 3.

Напомним, с 11 февраля в Беларуси вступил в силу указ, который облегчил и отменил часть требований к водителям в отношении наличия техосмотра. С этого дня инспекторы Государственной автомобильной инспекции не вправе требовать бумажный “дазвол” при проверке документов.

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