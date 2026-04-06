Белорусы стали ввозить меньше электричек из-за рубежа - БАА

Опубликовано: 06.04.2026 15:03 , Обновлено: 06.04.2026

Белорусская ассоциация автомобилистов (БАА) 6 апреля поделилась статистикой мартовских продаж на рынке новых легковых авто. Специалисты констатировали весеннее "оживление" рынка, по сравнению с зимними показателями, и обрисовали несколько неожиданных тенденций, указывающих на серьёзную трансформацию белорусского автомобильного рынка.

Так, в целом легковых автомобилей по итогам марта было продано на 38% больше, чем в феврале. Однако прямой импорт со стороны юридических лиц заметно упал - в марте было ввезено 1,6 тыс. автомобилей, что на 22% меньше, чем в феврале. По сравнению с мартом прошлого года падение и вовсе составило все 44%. В результате, первый квартал по этому показателю был закрыт белорусскими предпринимателями с огромным минусом:-54%.

Эксперты “БАА-Консалт” фундаментальное изменение каналов ввоза на белорусском рынке связали с высокой стоимостью утилизационного сбора, из-за чего бизнес, по словам специалистов, переключился с продаж со склада на взаимодействие с посредниками. Спрос на услуги по поиску и доставке авто из-за рубежа вырос и именно эта модель, по данным БАА, стала доминирующей на белорусском рынке

“Покупатели массово переориентировались на ввоз через физлиц, что позволяет существенно оптимизировать расходы”, - констатировали в БАА.

А вот на рынке электромобилей наблюдается резкий “откат”, причём (что стало удивительным для экспертов автомобильного рынка) именно со стороны физических лиц. В марте белорусы ввезли всего 538 электричек — это самый низкий показатель в 2026 году.

“И хотя относительно низкой базы 2025 года прирост составил внушительные 85%, текущее охлаждение интереса физлиц требует дополнительного изучения”, - отчитались в БАА.

Всего же за первый квартал 2026 года в Беларусь было ввезено 5,2 тыс. электромобилей: 65% — юрлицамии 35% — физлицами.

Напомним, в марте белорусские компании, которые занимаются ввозом в Беларусь автомобилей или продажей произведенных на “Белджи”, объявили, что находятся в критическом состоянии и теряют рынок из-за того, что белорусы предпочитают возить из-за границы автомобили лично, а не покупать в автосалонах.

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