Белорусы ринулись в марте покупать новые автомобили

Опубликовано: 02.04.2026 12:48 , Обновлено: 02.04.2026

В Белорусской ассоциации автомобилистов (БАА) сообщили, что в марте белорусы переломили негативные тренды зимы и устремились в автосалоны за новыми машинами.

Положительную динамику показали 18 из 20 крупнейших брендов на рынке Беларуси. Естественно, среди лидеров остался завод «БЕЛДЖИ», который собирает автомобили китайского бренда Geely и местного, на базе китайских разработок, Belgee.

Завод продал 3,2 тыс. автомобилей за март. Причем продажи электромобиля Geely EX2 взлетели на 125%, достигнув отметки в 383 единицы.

«Это лучший результат месяца среди всех моделей на электротяге, представленных в стране», — рассказали в БАА.

Всего же по стране в марте было продано 5,7 тыс. новых автомобилей различных марок. Это на 38% превысило результат февраля.

Не сдался и российский бренд LADA, который пострадал от серьезного падения продаж зимой. После февральского проседания на 13% в марте продажи марки показали «взрывной» рост на 77%, составив 0,85 тыс. штук.

В общем, на фоне новых цифр в БАА выразили сдержанный оптимизм. «Столь резкий скачок продаж в марте может быть связан с отложенным спросом: суровые зимние морозы начала года сдерживали покупателей, которые ждали потепления для обновления автопарка. Текущие показатели дают оптимистичный прогноз на весь весенний сезон», — сказали в ассоциации.

Тем не менее еще в конце марта белорусские компании, которые занимаются ввозом в Беларусь автомобилей или продажей произведенных на «Белджи», объявили, что находятся в критическом состоянии и теряют рынок из-за того, что белорусы предпочитают возить из-за границы автомобили лично, а не покупать в автосалонах.

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