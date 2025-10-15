Следственный комитет назвал причины ДТП с маршруткой, где погибли 6 человек

💼 Официально

Опубликовано: 15.10.2025 12:25 , Обновлено: 15.10.2025

Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович рассказал, что следователи установили ряд обстоятельств, которые привели к трагической аварии маршрутного такси на трассе Бобруйск-Мозырь под Светлогорском, в результате которой погибли 6 человек.

В комментарии СК утверждается, что расследование все ещё продолжается, но первые результаты уже есть.

“Следователями проведены детальный осмотр места аварии и следственные эксперименты, в ходе которых зафиксирована дорожная обстановка и следовая картина. Воспроизведены траектории движения транспортных средств. Проведена оценка видимости участников в сложившихся погодных условиях, а также проанализированы возможные действия водителей в момент столкновения”, — рассказал Кабакович о проделанной работе.

Следователи утверждают, что на момент аварии маршрутка превысила скорость, а пассажиры и сам водитель не были пристёгнуты ремнями безопасности, хотя они в машине имелись.

На тракторе, в который въехала маршрутка, не работали габаритные огни. Был включён лишь проблесковый жёлтый маяк.

В результате смертельного ДТП погибли 6 человек (все пассажиры маршрутки), а ещё 8 попали в больницу.

Известно, что 46-летний водитель маршрутного такси марки Mercedes на 72-м километре автодороги Р-31 Бобруйск-Мозырь сначала врезался в попутный трактор, после чего маршрутку отбросило на встречную полосу, и там она столкнулась с автомобилем Volkswagen.

Следователи возбудили дело по статье о нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.

В СК заверили, что расследование поручено “наиболее опытным сотрудникам Главного следственного управления Центрального аппарата Следственного комитета”. Также комитет направил в Минтранс и Минсельхозпрод письма с требованием “незамедлительного проведения проверок работы маршрутных такси и сельскохозяйственной техники”.