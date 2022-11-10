Белорусы бросились проходить техосмотр. Но статистика все равно в минусе

📊 Анализ

Опубликовано: 10.11.2022 10:58 , Обновлено: 10.11.2022

В УП «Белтехосмотр» сообщили, что за октябрь текущего года выдали 97 011 разрешений после пройденного техсмотра по всей стране. А это на 15,6% больше данного показателя за аналогичный период 2021 года (83 896 разрешений).

В то же время, за 10 месяцев 2022 года статистика не такая радужная. Общее количество пройденных техосмотров за январь-октябрь составило 1 147 413, что на 20,1% меньше аналогичного показателя в 2021 году (1 435 356).

Напомним, что все больше белорусов начали получать «письма счастья» за не пройденный техосмотр после того, как их «словили» камеры фиксации. Некоторые делятся фотографиями своих уведомлений и рассказывают, как, где и что произошло.

Кто из белорусов получает «письма счастья» за техосмотр — «Думаю, выборочно фотографируют»