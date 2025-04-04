Белорусские учёные предложили больше не посыпать дороги солью зимой. А как обрабатывать против гололёда?
Директор Белорусского дорожного научно-исследовательского института "БелдорНИИ" Виталий Пилатов рассказал о новых противогололедных материалах, которые разрабатывают белорусские учёные. Так, в качестве одной из перспективных идей он назвал отказ от сухих смесей и объяснил, чем их предлагается заменить.
Пилатов пояснил, что белорусские учёные предложили вместо того, чтобы посыпать дороги традиционной песко-соляной смесью, поливать их рассолом. Жидкие противогололедные материалы, по его словам, обладают сразу несколькими преимуществами перед сухими смесями, а именно:
- быстрее вступают в реакцию,
- более равномерно распределяются по поверхности,
- обладают лучшей адгезией к покрытию, из-за чего снижается необходимость повторной обработки,
- позволяют снизить общее количество соли, необходимое для противогололедной обработки,
- помогают минимизировать воздействие на окружающую среду,
- позволяют продлить срок службы дорожных покрытий.
Однако, по словам Пилатова, для внедрения любых перспективных технологий необходимо для начала провести “тщательный анализ” и применить “комплексный подход”, передало госагентство БЕЛТА.
Пока, по словам директора “БелдорНИИ”, проводятся дополнительнын исследования, в том числе, по использованию “инновационных составов” с “экологически безопасными добавками”. Последние, по задумке разработчиков, должны помочь повысить безопасность дорожного движения даже при экстремально низких температурах, а также снизить коррозионное влияние противогололёдных материалов на автомобили и инфраструктуру.
Ранее в интервью журналистам Telegraf.news специалисты “Гордорстроя” рассказали о “секретном эксперименте”, который начали проводить в Беларуси этой зимой. Он завершится ориентировочно к августу 2025 года. По словам специалистов, в противогололедные материалы вносится определенная добавка, которая, по заверению разработчиков, должна снизить негативное воздействие на металлы, кожу и зеленые насаждения на 15–20 %.
«Скорее всего, показалось» — В «Гордорстрое» рассказали о «секретном» эксперименте на дорогах Беларуси и объяснили, почему были такие «белые»