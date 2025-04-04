Белорусские учёные предложили больше не посыпать дороги солью зимой. А как обрабатывать против гололёда?

Опубликовано: 04.04.2025 11:27 , Обновлено: 04.04.2025

Директор Белорусского дорожного научно-исследовательского института "БелдорНИИ" Виталий Пилатов рассказал о новых противогололедных материалах, которые разрабатывают белорусские учёные. Так, в качестве одной из перспективных идей он назвал отказ от сухих смесей и объяснил, чем их предлагается заменить.

Пилатов пояснил, что белорусские учёные предложили вместо того, чтобы посыпать дороги традиционной песко-соляной смесью, поливать их рассолом. Жидкие противогололедные материалы, по его словам, обладают сразу несколькими преимуществами перед сухими смесями, а именно:

быстрее вступают в реакцию,

более равномерно распределяются по поверхности,

обладают лучшей адгезией к покрытию, из-за чего снижается необходимость повторной обработки,

позволяют снизить общее количество соли, необходимое для противогололедной обработки,

помогают минимизировать воздействие на окружающую среду,

позволяют продлить срок службы дорожных покрытий.

Однако, по словам Пилатова, для внедрения любых перспективных технологий необходимо для начала провести “тщательный анализ” и применить “комплексный подход”, передало госагентство БЕЛТА.

Пока, по словам директора “БелдорНИИ”, проводятся дополнительнын исследования, в том числе, по использованию “инновационных составов” с “экологически безопасными добавками”. Последние, по задумке разработчиков, должны помочь повысить безопасность дорожного движения даже при экстремально низких температурах, а также снизить коррозионное влияние противогололёдных материалов на автомобили и инфраструктуру.

Ранее в интервью журналистам Telegraf.news специалисты “Гордорстроя” рассказали о “секретном эксперименте”, который начали проводить в Беларуси этой зимой. Он завершится ориентировочно к августу 2025 года. По словам специалистов, в противогололедные материалы вносится определенная добавка, которая, по заверению разработчиков, должна снизить негативное воздействие на металлы, кожу и зеленые насаждения на 15–20 %.

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