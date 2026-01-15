Белоруснефть пообещала установить в этом году 330 новых зарядок для электромобилей. Сколько "супербыстрых"?
"Белоруснефть", владеющая сетью зарядок для электромобилей под брендом Malanka, пообещала в 2026 году возвести 330 новых объектов сети.
“Около 200 супербыстрых зарядных комплексов построят в Бресте, Витебске, Могилеве и на крупнейших автомагистралях страны – М1, М5 и М6”, - заявили в госкомпании.
Всего к концу текущего года “Белоруснефть” планирует управлять не менее 1300 ЭЗС (электрозарядных станций) по всей стране. Сейчас их 975.
В госкомпании отчитались, что с 2025 года компания начала выпуск собственных зарядных станций на дочернем предприятии «Белоруснефть-Промсервис».
Напомним, что в конце декабря по всей Беларуси владельцы электромобилей столкнулись с отказом в работе зарядных станций сети Malanka. В службе поддержки «Белоруснефти», которой принадлежит сеть, подтвердили технические проблемы.
В Беларуси трудности с работой сети зарядок для электромобилей Malanka