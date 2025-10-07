"Белоруснефть" предложила способы избежать очередей на заправках. Не все согласились -"Дело в другом"

🎥 Видео

Опубликовано: 07.10.2025 15:15 , Обновлено: 07.10.2025

Сеть автозаправочных станций "Белоруснефть" отреагировала на многочисленные жалобы белорусов в соцсетях на очереди на АЗС. Те часто пишут, что заправки превратились в "магазины" или "столовые", а из-за желающих выпить кофе возникают долгие очереди.

Одна из претензий белорусов заключается в том, что на кассах на заправках “Белоруснефти” сотрудники принимают оплату за топливо и одновременно обязаны готовить хот-доги. Из-за этого время обслуживания затягивается, а на заправках образовываются очереди.

Также многие жалуются не на сами заправки, а на других водителей, которые оставляют машину у бензоколонки, а сами идут есть и закупаться в магазинах на АЗС. Такие водители, на самом деле, проявляют неуважение и невнимательность к другим, ведь после заправки машину можно отогнать на стоянку и уже потом заниматься добычей пропитания.

Для решения проблемы в “Белоруснефти” рекомендовали водителям установить фирменное приложение, с помощью которого можно заправляться вообще не идя к кассе. Для этого надо лишь привязать платежную карту.

Также в сети госзаправок посоветовали пользоваться кассами самообслуживания, которые с недавнего времени стали появляться на АЗС.

Не все зрители видео, которое сняли в “Белоруснефти”, оценили советы.

“Дело в другом, люди ставят машины на колонку и идут жрать”, - возмутился один из комментаторов.

“Пожалуйста, продавайте бензин а не еду и кофе. Вот это проблема”, - написала ещё одним зрительница, предложив навряд ли реальный выход из положения. Ведь все сети АЗС в Беларуси в условиях жестокого госрегулирования цен на топливо сделали полноценные магазины, чтобы получать необходимую прибыль для существования и развития.

“Подскажите, как подъехать к колонке, если там стоит машина хозяин которой ждёт хот доги и т. д.? По моему кто-то лукавит!?”, - написал один из зрителей.

К сожалению, к дискуссии к своему видео представители “Белоруснефти” не присоединились. Ответов на претензии белорусов мы там не нашли.

Кстати, совет продавать “топливо отдельно, остальное - отдельно” набрал много лайков. Как и рекомендация “запретить оставлять машину у колонки. Заправил, иди ешь, пей, спи, мойся”.

Впрочем, были и те, кто оценил маркеты и кафе на заправках. “То, что есть кафе и можно заехать перекусить и выпить вкусный кофе это замечательно. А народ хлебом не корми - дай поныть. Я если хочу заправиться, заливаю через приложение и не парюсь. А сервис должен быть!”, - написал водитель, довольный положением вещей.

“Белоруснефть”, как и другие сети заправок в Беларуси, кажется, могли бы ввести свои правила поведения на АЗС, где бы регламентировали, сколько машина может занимать место у колонки и в каких случаях. Получилось же это сделать на электрозарядках, где ввели доплату, если электромобиль занимает место, так нужное другим.