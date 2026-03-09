Белоруснефть объявила о повышении цен на зарядках "Маланка"

Опубликовано: 09.03.2026 12:44 , Обновлено: 09.03.2026

Только исправив больше суток испытывавшую проблемы систему заправок электромобилей «Маланка», «Белоруснефть» объявила о повышении тарифов. Их в госкомпании объяснили синхронизацией с «плановым пересмотром цен на электроэнергию».

Новые расценки вступят в силу с 10 марта этого года. «Стоимость электроэнергии, отпускаемой “Белэнерго” для нужд зарядных станций, увеличилась на 12,9 %, а для супербыстрых ЭЗС (электрозарядных станций) — на 17,4 %», — сообщили в «Маланке».

Таким образом, новые тарифы будут такими:

зарядка переменным током (AC): 0,55 руб./кВт*ч;

зарядка постоянным током (DC): 0,73 руб./кВт*ч.

«“Маланка” минимизировала влияние внешних факторов: рост тарифов оператора составит в среднем 12,2–12,3 %, что ниже темпов стоимости тарифов электроэнергии для зарядных станций», — утверждают в «Белоруснефти».

Напомним, что 5 марта администрация сети зарядок для электромобилей Malanka отчиталась, что работа восстановлена в полном объеме.

Масштабный технический сбой, накануне выведший из строя зарядные станции для электромобилей сети Malanka по всей Беларуси, к утру четверга, 5 марта, всё еще не был устранен. В результате доступ к сервисам сети всё еще ограничен, поэтому компания разрешила своим клиентам бесплатно заряжать свои электромобили, и не только на своих станциях, но и на станциях партнеров.

Крупнейшая сеть электрозарядок Malanka возобновила работу