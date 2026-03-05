Крупнейшая сеть электрозарядок Malanka возобновила работу

Опубликовано: 05.03.2026 13:43 , Обновлено: 05.03.2026

Администрация сети зарядок для электромобилей Malanka отчиталась, что работа восстановлена в полном объеме.

“Уважаемые пользователи! Наши сервисы снова в строю. Хотим поблагодарить каждого за понимание и доверие в этот непростой период.

Для нас это очень важно”, - обратились к пользователям в Malanka.

В компании, принадлежащей “Белоруснефть” утверждают, что сейчас все системы работают в штатном режиме, и сеть ЭЗС Malanka снова готова заряжать электромобили.

Масштабный технический сбой, накануне выведший из строя зарядные станции для электромобилей сети Malanka по всей Беларуси, в утру четверга, 5 марта, всё ещё не был устранён. В результате доступ к сервисам сети всё ещё ограничен, поэтому компания разрешила своим клиентам бесплатно заряжать свои электрички, и не только на своих станциях, но и на станциях партнёров.