Белорусам предложили проверять авто перед покупкой на ДТП и даже посмотреть фото аварий

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Опубликовано: 15.03.2023 15:55 , Обновлено: 15.03.2023

В Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ) белорусам предложили перед покупкой машины проверять, попадала ли она в ДТП, в какое именно, а также посмотреть фотографии повреждений. И все это можно сделать онлайн.

По словам представителя НЦЭУ Егора Воронова, у белорусов пользуется популярностью новая услуга, которая называется «Получение систематизированных сведений об авто».

Он отметил, что благодаря этому пользователь может:

узнать марку и номер авто;

наличие страховки и техосмотра;

проверить, не находится ли авто в розыске.

информацию о дорожно-транспортном происшествии, если оно было.

Что касается последнего пункта, то его добавили только в 2023 году. Теперь, воспользовавшись услугой, белорусы могут даже узнать, «о второй стороне дорожно-транспортного происшествия, а именно кто это был — пешеход, другое авто или животное», объяснил Воронов.

Кроме того, пользователям предлагают посмотреть информацию о повреждениях авто и снимки. Однако только «при их наличии и, если такие данные есть в базе данных ГАИ».

Как воспользоваться услугой?

Для того, чтобы получить необходимую информацию, вам нужно зайти на Единый портал электронных услуг — Электронные сервисы — ГАИ, транспорт — «Получение систематизированных сведений об авто» (Код услуги: 3.58.01). Или перейти по ссылке.

Если вы не зарегистрированы на портале, то это можно сделать с помощью email или аккаунтов Google, Facebook, перейдя по ссылке.

Услуга будет доступна в личном кабинете.

Отметим, что за получение информации придется заплатить. Стоит услуга на момент написания новости — 3.36 BYN.

Далее вам нужно будет ввести VIN транспортного средства.

После ввода номера, у вас появится вот такое окно. В нашем случае сведений о ДТП в базе нет:

Ранее Телеграф писал, что на Едином портале электронных систем ОАИС появилась услуга называется «Предоставление сведений из электронного паспорта транспортного средства» (код 3.49.02). Там можно проверить год производства авто, уникальный номер электронного паспорта, таможенных ограничениях, виде топлива, и даже оттенке цвета автомобиля. Стоит услуга 84 копейки.

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