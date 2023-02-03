В Беларуси запустили базу данных по б/у авто

Опубликовано: 03.02.2023 09:07 , Обновлено: 03.02.2023

На Едином портале электронных систем ОАИС появилась новая база, где белорусы смогут узнать информацию о подержанных автомобилях. Об этом сообщили в Национальном центре электронных услуг (НЦЭУ).

Услуга называется «Предоставление сведений из электронного паспорта транспортного средства» (код 3.49.02).

Как анонсировали в НЦЭУ ранее, она позволит белорусам узнать об истории прохождения гостехосмотра, получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении, зафиксированном пробеге, а также нахождении в розыске, с момента его первой регистрации.

А еще можно проверить год производства, уникальный номер электронного паспорта, таможенных ограничениях, виде топлива, и даже оттенке цвета автомобиля.

Все, что нужно сделать — зарегистрироваться на портале электронных систем, перейти по ссылке и нажать кнопку «получить». А затем ввести VIN-номер автомобиля.