Белорусам предложили круглосуточно жаловаться на заснеженные дороги. По какому телефону звонить?

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Опубликовано: 06.12.2023 17:05 , Обновлено: 06.12.2023

На коммунальном унитарном предприятии "Минскоблдорстрой" заверили, что уборку и расчистку дорог в Минской области, которую наравне с другими белорусскими регионами с прошлой недели заваливает снегом, ведут в круглосуточном режиме. Тем не менее, для граждан, недовольных качеством дорог или их состоянием, предусмотрели возможность обращения по телефону в диспетчерскую службу дорожных организаций. Звонить туда также можно в любое время суток.

Как пояснил начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности дорожного движения КУП «Минскоблдорстрой» Валентин Вовченко в комментарии порталу sb.by, помимо собственной спецтехники (527 единиц: 133 пескосолераспределителя, 186 тракторов и бульдозеров, 91 автогрейдер и 117 погрузчиков) к расчистке снега при необходимости могут привлекать и сторонние организации. Для этого с ними специально заключают договоры.

Тем не менее, в сильные снегопады стабилизировать ситуацию на дорогах одномоментно у дорожных служб по понятным причинам не получается. Поэтому для граждан постоянно работает круглосуточная диспетчерская служба. Водителям достаточно запомнить один короткий номер, по которому они могут обратиться с любым вопросом, связанным с качеством дорог или их состоянием: единый короткий номер 125 .

Позвонив по нему, осуществляется переадресация - в зависимости от региона, из которого звонит человек. Например, в Могилевской области звонок перенаправят в диспетчерскую службу РУП «Могилевавтодор», в Минской – в диспетчерскую РУП «Минскавтодор-Центр» и так далее.

Однако, позвонить можно и напрямую в диспетчерскую службу конкретного региона. Так, в Минской области круглосуточные телефоны дорожных диспетчеров следующие:

[info_b]городской - 8 (017) 320-39-36,

мобильный (А1) – 8 (044) 569-42-69[/info_b]

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ЖКХ Минска «обязало» водителей чистить снег вокруг машин. А что говорит закон?