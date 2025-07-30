Белорусам назвали леса, где за стоянку грозит штраф до 1260 рублей

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Опубликовано: 30.07.2025 14:53 , Обновлено: 30.07.2025

В Беларуси есть леса, в которых за движение и стоянку может грозить штраф до 30 базовых. Сейчас это 1260 рублей.

Речь идет о лесах «Беловежской пущи». Сотрудники охраны Государственного природоохранного учреждения (ГПУ) Национального парка сообщили о росте числа нарушений в связи с началом сезона сбора ягод и грибов.

В связи с этим там напомнили, что на территории Беловежской пущи запрещено:

движение и стоянка механических транспортных средств на территории парка вне дорог и специально оборудованных мест;

нахождение граждан на территории заповедной зоны.

[info_b]Это прописано в правилах, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 09.02.2012 № 59 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 16.03.2016 № 99).[/info_b]

За нарушение предусмотрены штрафы по статье 16.9 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях) Республики Беларусь — до 30 базовых величин (сейчас базовая равна 42 рублям, то есть штраф составит 1260 руб.)

Парковаться нельзя во всех белорусских лесах?

К слову, как ранее рассказывал Telegraf.news автоинструктор Дмитрий Ярмолинский, водители, приехавшие в лес за грибами или на пикник и припарковавшиеся в неположенном месте, подпадают под статью КоАП РБ, в которой сказано, что остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения влечёт наложение штрафа в размере 1 базовой величины (42 рубля).

Дело в том, что согласно ПДД, в Беларуси запрещено парковаться на газонах. А определение газона касается и травы в лесу.

Более того, если водитель, припарковавший автомобиль на траве, попадёт в поле зрения инспекции, то он может получить и больший штраф при обнаружении отягощающих обстоятельств.

«Помимо обычного штрафа, если припарковаться где-то на траве в лесу, можно ненароком нанести вред какому-то дереву или кустарнику, и тогда может статься, что придётся уплатить штраф до 200 базовых величин», — напомнил Дмитрий Ярмолинский.

Есть и другие нюансы, о которых Telegraf.news рассказывал ранее.

Штраф до 30 базовых. Автоинструктор напомнил о пункте ПДД, который почти все белорусы забывают в лесу и на речке