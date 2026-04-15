Белорусам дали неделю, чтобы пройти техосмотр со скидкой 20%. Список адресов

Опубликовано: 15.04.2026 08:09 , Обновлено: 15.04.2026

Республиканское унитарное сервисное предприятие “Белтехосмотр” объявило неделю скидок на свою главную услугу - первичный государственный технический осмотр транспортных средств. Пройти техосмотр на 20% дешевле смогут не все - есть одно важное условие и строгий перечень диагностических станций, которые будут участвовать в акции.

Акцию с 20%-ной скидкой приурочили к Дню труда, который в Беларуси отмечается 1 мая и объявлен государственным праздником и официальным нерабочим днем. В течение недели после праздника - с 2 по 8 мая 2026 года - на семи диагностических станциях “Белтехосмотра” можно будет воспользоваться праздничной скидкой.

Правда, предоставят её лишь тем физическим лицам, кто является членом любой отраслевой профсоюзной организации: участников акции попросят предъявить профсоюзный билет или справку от председателя первичной профсоюзной организации, заверенную подписью и печатью, которая будет подтверждать членство в профсоюзе. А вот ограничений по типу транспортного средства в рамках этой акции нет.

Под акцию в каждом областном центре Беларуси выделили по одной диагностической станции. Также в акции участвует Бобруйск - самый крупный районный центр страны по численности населения.

Вот адреса диагностических станций, участвующих в первомайской акции:

ДС №210, г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13;

ДС №200, г. Брест, ул. 2-я Заводская, 4А;

ДС №167, г. Витебск, ул. 6-я Суражская, 9А;

ДС №255, г. Гомель, ул. Могилевская, 4А;

ДС №235, г. Гродно, ул. Обухова, 28;

ДС №252, г. Могилев, ул. Кулибина, 31;

ДС №152, г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181.

Напомним, в прошлом месяце Совет министров Беларуси упросил ряд административных процедур, связанных с прохождением техосмотра и постановкой на учёт для одного вида транспортных средств. Их владельцам больше не потребуется подавать некоторые документы, которые дублируют сведения, которые есть в паспорте транспортного средства.

Совмин упростил техосмотр и постановку на учёт одного вида транспортных средств в Беларуси