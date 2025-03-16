Белорус оформил электронный «дазвол» на авто и пожалел. Где не приняли?

📷 Фото

Опубликовано: 16.03.2025 13:53 , Обновлено: 16.03.2025

Житель Беларуси, купивший новый автомобиль, решил воспользоваться возможностью оформить разрешение на допуск к участию в дорожном движении («дозвол») в электронном виде. Но он столкнулся с неожиданной проблемой, которая, в конечном счёте, лишила эту опцию главного плюса — простоты оформления документов. Сэкономить время, как минимум, у белоруса не вышло. Как оказалось, не все организации готовы работать с такими документами.

О своей истории автолюбитель рассказал порталу av.by.

Как пишет источник, «дозвол» без посещений диагностических станций для владельцев новых автомобилей сейчас оформить не проблема. Но что дальше? При оформлении залога на машину в «Беларусбанке» выяснилось, что банк не принимает разрешение в электронном виде.

«Предоставленная Вами копия электронной формы разрешения не содержит удостоверительную надпись лица, имеющего право такого удостоверения. В связи с чем, у Банка отсутствует возможность удостовериться в подлинности предоставленной копии», — так аргументировали свой отказ в банке.

Чтобы подтвердить подлинность документа, автовладельцу пришлось обратиться в «Белтехосмотр». В итоге ему прислали письмо с подтверждением наличия действующего разрешения.

Фото: av.by

«Так что в моём случае это оказался плохой вариант. Я потратил намного больше времени, чем если бы просто получил бумажный „дозвол“», — посетовал мужчина, выразив удивление тем, что «Беларусбанк» не может работать с подписанными электронными документами.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как директор «Белтехосмотра» пообещал «максимально уйти» от бумажных документов.

Директор «Белтехосмотра» пообещал «максимально уйти» от бумажных документов. За чем не придётся ехать на станцию?