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Белнефтехим снова понизил цены на бензин

Белнефтехим снова понизил цены на бензин
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Государственный концерн "Белнефтехим" объявил без объяснения причин, что со 2 мая в Беларуси на всех заправках цены на топливо для автомобилей упадут на одну копейку.

Цены автомобильного бензина:

  • АИ-92-К5-Евро – 2,27 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро – 2,37 руб.,
  • АИ-98-К5-Евро – 2,59 руб.,
  • Дизельное топливо – 2,37 руб.

Ранее Телеграф сообщил, что посол Беларуси в России Дмитрий Крутой объяснил, почему в стране с начала года снижается цена на автомобильное топливо. По его словам, всё дело в “политике ценовой балансировки” между белорусским и российским рынком, о которой договорились два государства.

Крутой объяснил, почему в Беларуси дешевеет бензин

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