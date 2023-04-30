Белнефтехим снова понизил цены на бензин

Опубликовано: 30.04.2023 10:59 , Обновлено: 30.04.2023

Государственный концерн "Белнефтехим" объявил без объяснения причин, что со 2 мая в Беларуси на всех заправках цены на топливо для автомобилей упадут на одну копейку.

Цены автомобильного бензина:

АИ-92-К5-Евро – 2,27 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 2,37 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,59 руб.,

Дизельное топливо – 2,37 руб.

Ранее Телеграф сообщил, что посол Беларуси в России Дмитрий Крутой объяснил, почему в стране с начала года снижается цена на автомобильное топливо. По его словам, всё дело в “политике ценовой балансировки” между белорусским и российским рынком, о которой договорились два государства.

Крутой объяснил, почему в Беларуси дешевеет бензин