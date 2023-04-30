Белнефтехим снова понизил цены на бензин
Государственный концерн "Белнефтехим" объявил без объяснения причин, что со 2 мая в Беларуси на всех заправках цены на топливо для автомобилей упадут на одну копейку.
Цены автомобильного бензина:
- АИ-92-К5-Евро – 2,27 руб.,
- АИ-95-К5-Евро – 2,37 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 2,59 руб.,
- Дизельное топливо – 2,37 руб.
Ранее Телеграф сообщил, что посол Беларуси в России Дмитрий Крутой объяснил, почему в стране с начала года снижается цена на автомобильное топливо. По его словам, всё дело в “политике ценовой балансировки” между белорусским и российским рынком, о которой договорились два государства.