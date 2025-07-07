Белнефтехим предупредил о 4 часах, когда некоторые не смогут зарядить электромобили

Опубликовано: 07.07.2025 20:20 , Обновлено: 07.07.2025

Сеть зарядных станций для электромобилей Malanka, которой владеет Белнефтехим, сообщила о проведении плановых технических работ. Как уточнили в компании, их цель - "повышение стабильности и качества предоставляемых услуг".

Работы запланированы на 8 июля с 00:00 до 04:00 . При этом уже начатые сессии зарядки будут продолжены, а новые в этот период временно недоступны.

Ранее Telegraf.news сообщал, что сеть Malanka с 1 апреля повысила тарифы на свои услуги. Рост цен составил от 5% до 8,9% в зависимости от типа зарядки. Кроме того, сеть ввела новую услугу для владельцев электромобилей, которая, по сути, напоминает штрафные санкции.

«Маланка» повысила цену зарядки электромобилей и ввела «новую услугу» для забывчивых