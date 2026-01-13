Belgee подняла цены на свои автомобили для россиян
Белорусский бренд Belgee, который собирает свои автомобили на базе китайских Geely, сообщил об отмене или сокращении скидок в российских автосалонах.
Цены практически на все комплектации для всех моделей выросли до +86 000 российских рублей. Кроме этого, белооусская компания в некоторых случаях повысила и саму прайсовую стоимость своих автомобилей.
Изменение цен на модели Belgee
|Модель
|Комплектация
|Старая цена
|Новая цена
|Разница
|Belgee S50
|Active 5MT
|1 849 990 руб.
|1 899 990 руб.
|+50 000 руб.
|Belgee S50
|Active 6AT
|1 999 990 руб.
|2 039 990 руб.
|+40 000 руб.
|Belgee S50
|Style 6AT
|2 089 990 руб.
|2 129 990 руб.
|+40 000 руб.
|Belgee S50
|Prestige 6AT
|2 269 990 руб.
|2 309 990 руб.
|+40 000 руб.
|Belgee X50
|Active
|2 479 990 руб.
|2 479 990 руб.
|-
|Belgee X50
|Style
|2 590 190 руб.
|2 590 990 руб.
|+800 руб.
|Belgee X50
|Prestige
|2 690 190 руб.
|2 690 990 руб.
|+800 руб.
|Belgee X70
|Active 2WD 6AT
|2 579 990 руб.
|2 579 990 руб.
|-
|Belgee X70
|Style 2WD 6AT
|2 624 990 руб.
|2 710 990 руб.
|+86 000 руб.
|Belgee X70
|Style 4WD 7DCT
|2 700 990 руб.
|2 786 990 руб.
|+86 000 руб.
|Belgee X70
|Prestige 4WD 7DCT
|2 900 990 руб.
|2 986 990 руб.
|+86 000 руб.
|Belgee X70
|Prestige+ 4WD 7DCT
|2 975 990 руб.
|3 061 990 руб.
|+86 000 руб.
Напомним что ранее один из крупных белорусских банков изменил условия по популярному автокредиту уже в Беларуси. Его выдают на автомобили марок Belgee и Geely в рамках партнерских программ с белорусско-китайским производителем “БЕЛДЖИ”. Теперь кредитная программа обойдётся покупателям в два раза дороже.