Telegraf.news
ru

Belgee подняла цены на свои автомобили для россиян

Belgee подняла цены на свои автомобили для россиян
Подпишитесь на Телеграф:

Белорусский бренд Belgee, который собирает свои автомобили на базе китайских Geely, сообщил об отмене или сокращении скидок в российских автосалонах.

Цены практически на все комплектации для всех моделей выросли до +86 000 российских рублей. Кроме этого, белооусская компания в некоторых случаях повысила и саму прайсовую стоимость своих автомобилей.

Изменение цен на модели Belgee

МодельКомплектацияСтарая ценаНовая ценаРазница
Belgee S50Active 5MT1 849 990 руб.1 899 990 руб.+50 000 руб.
Belgee S50Active 6AT1 999 990 руб.2 039 990 руб.+40 000 руб.
Belgee S50Style 6AT2 089 990 руб.2 129 990 руб.+40 000 руб.
Belgee S50Prestige 6AT2 269 990 руб.2 309 990 руб.+40 000 руб.
Belgee X50Active2 479 990 руб.2 479 990 руб.-
Belgee X50Style2 590 190 руб.2 590 990 руб.+800 руб.
Belgee X50Prestige2 690 190 руб.2 690 990 руб.+800 руб.
Belgee X70Active 2WD 6AT2 579 990 руб.2 579 990 руб.-
Belgee X70Style 2WD 6AT2 624 990 руб.2 710 990 руб.+86 000 руб.
Belgee X70Style 4WD 7DCT2 700 990 руб.2 786 990 руб.+86 000 руб.
Belgee X70Prestige 4WD 7DCT2 900 990 руб.2 986 990 руб.+86 000 руб.
Belgee X70Prestige+ 4WD 7DCT2 975 990 руб.3 061 990 руб.+86 000 руб.

Напомним что ранее один из крупных белорусских банков изменил условия по популярному автокредиту уже в Беларуси. Его выдают на автомобили марок Belgee и Geely в рамках партнерских программ с белорусско-китайским производителем “БЕЛДЖИ”. Теперь кредитная программа обойдётся покупателям в два раза дороже.

Крупный банк удвоил ставки кредитов на Belgee и Geely

Темы: