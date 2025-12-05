БАА отказалась публиковать данные о ноябрьских продажах машин в Беларуси

Опубликовано: 05.12.2025 10:50 , Обновлено: 05.12.2025

Белорусская "Автомобильная ассоциация "БАА"" решила в декабре отказаться от публикации традиционной статистики производства, ввоза и продаж легковых и коммерческих автомобилей в Беларуси. Обычно эти данные ассоциация публиковала в начале каждого месяца и на основании них давала экспертный прогноз по развитию ситуации на автомобильном рынке Беларуси на краткосрочную перспективу.

В этом месяце от публикации данных о дилерских продажах за ноябрь (январь-ноябрь) 2025 года отказались - такое решение было принято на общем собранием участников БАА. Его объяснили переходом на новый источник данных о производстве, импорте и реализации транспортных средств наиболее популярных в Беларуси марок.

Как пояснили в пресс-службе БАА, с 1 января 2026 года основным источником данных станут электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС). Данные будет собирать и анализировать дочернее предприятие ассоциации “БАА-Консалт” и на основании них будут выходить публикации о состоянии автомобильного рынка в Беларуси.

В своём октябрьском пресс-релизе, как сообщал Telegraf.news, эксперты БАА предупреждали белорусов о том, что на официальный авторынок страны до конца года будут влиять несколько негативных факторов. Эксперты спрогнозировали, что в минус рынок не уйдёт, но будет “близок к текущим уровням”.

В БАА назвали 2 негативных фактора, которые повлияют на рынок авто в Беларуси до конца года