АвтоВАЗ объявил о повышении цен на Lada. Как это объяснили?

Опубликовано: 21.11.2025 13:56 , Обновлено: 21.11.2025

Глава российского производителя автомобилей «АвтоВАЗа» Максим Соколов на форуме «Транспорт России» заявил, что цены на автомобили Lada вырастут уже в ближайшее время.

Причём производитель уже повышал цены в 2025 году. Так, стоимость Lada Granta и Niva Legend в среднем поднялась на 1,8%. А в 2024 году цены повышались дважды, и их рост составил 4,3%.

Но, по словам Соколова, этого недостаточно, так как рост цен ниже инфляции.

“Так долго сдерживать рост невозможно — импорт компонентов вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских брендов давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью”, — заявил Максим Соколов.

Ранее Telegraf.news писал, что новость о презентации обновлённого внедорожника Lada Niva Sport, кажется, может обернуться скандалом. Автолюбители, кажется, уже привыкли к своеобразному подходу АвтоВАЗа и “особенностям конструкций” его изделий.

АвтоВАЗ привез на презентацию ржавую Lada Niva Sport