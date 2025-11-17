АвтоВАЗ привез на презентацию ржавую Lada Niva Sport

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Опубликовано: 17.11.2025 08:55 , Обновлено: 17.11.2025

Новость о презентации обновлённого внедорожника Lada Niva Sport, кажется, может обернуться скандалом. Автолюбители, кажется, уже привыкли к своеобразному подходу АвтоВАЗа и "особенностям конструкций" его изделий.

Московское “Автошоу” должно было стать площадкой для демонстрации обновлённого российского «спорткара» за 1,7 млн рублей. Но вместо сияющего новичка производитель привез машину, состояние которой больше подходит для подержанного авто.

«Бричка выглядит, будто давно в эксплуатации»

Съёмочная группа российского Телеграм-канала Mash решила проверить, что скрывается под кузовом новинки. Оказалось, что вместо чистых и аккуратных узлов взору предстали следы коррозии на болтах и приводах. При этом, антикоррозийную обработку покупателям предлагают лишь как дополнительную платную опцию .

Но и это ещё не всё. Журналисты обнаружили «дырявый» редуктор , под которым образовалась целая лужа масла. Журналисты написали, что их не покидало впечатление, что машина на выставке не с завода, а после езды по бездорожью. К тому же, двери закрывались с перекосом – нужно было приложить усилие, попросту говоря, «навалиться».

Представитель бренда «увидев камеру, убежала»

По словам журналистов, когда они попытались задать вопросы и показать найденные дефекты, представительница АвтоВАЗа, заметив камеру, поспешно ретировалась. Больше к проблемному внедорожнику она не подходила.

«И это — успех»

Тем временем представитель АвтоВАЗа Стас Березий ранее прокомментировал ситуацию с продажами. Он заявил, что за первые полгода было продано 200 единиц Lada Niva Sport. И это, по его словам, является успехом.

Напомним, что Niva Sport оснащается 1,6-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 122 л.с., который был доработан специалистами для Lada Sport.