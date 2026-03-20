АвтоВАЗ начал собирать автомобили не под брендом Lada

Опубликовано: 20.03.2026 11:11 , Обновлено: 20.03.2026

АвтоВАЗ начал выпуск коммерческих и грузопассажирских автомобилей под маркой SKM. Выпуск моделей налажен на площадке «ВИС-Авто», где собирают коммерческие авто на базе Lada и Niva Bronto.

Первой моделью станет М7, которая появится в двух версиях:

цельнометаллический фургон;

грузопассажирский минивэн.

Основой для новой российской марки стали китайские автомобили SRM Shineray. Но в АвтоВАЗе уверяют, что по их запросу китайские инженеры внесли в базовый проект более 50 конструктивных и технологических изменений. Среди них изменения в сиденьях, внедрение системы крепления детских сидений ISOFIX (международной системы крепления детских удерживающих устройств).

Модель китайского фургона российской сборки может похвастаться:

атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра (137 л.с., 194 Нм);

5-ступенчатой механической коробкой передач;

заднеприводной компоновкой с мостом и рессорной подвеской.

Уже в базовой комплектации автомобили SKM М7 получат кондиционер, подушки безопасности, системы помощи при вождении, дистанционный запуск двигателя. В общем-то самый простой набор самого необходимого, но для российского автопрома это считается достижением.

На АвтоВАЗе признали, что автомобили марки SKM будут производить методом крупноузловой сборки, то есть без сварки и окраски — на предприятия из Китая приходят готовые окрашенные и остекленные кузова, а детали двигателя и шасси поступают отдельно.

«Часть комплектующих и материалов уже локализована и приходит от российских предприятий, в частности, это все технические жидкости автомобиля, аккумуляторы, компоненты ЭРА-ГЛОНАСС (системы экстренного реагирования при авариях) и телематической системы», — пояснили на предприятии.

Новый бренд SKM входит в портфель «Лада Бизнес» (Lada Business) вместе с другими коммерческими автомобилями Lada.

Для белорусов новость о сборке китайских минивэнов Shineray в России не будет сюрпризом. Ведь в Беларуси о запуске сборочного производства коммерческого минивэна Shineray М7 объявили ещё осенью 2024 года. Тошда в сентябре в Минске официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор компании Shineray в Беларуси ООО “Лакшери Моторс групп” и компания “Атлант-М Центр” подписали дилерский договор. Telegraf.news побывал на церемонии подписания контракта. Рассказываем, когда ждать первую партию и почём планируют продавать новые китайские грузовые фургоны и пассажирские минивэны белорусской сборки.

В Беларуси их продают по цене от 68 400 BYN.

Под Минском решили собирать новый для Беларуси китайский автомобиль. Что по ценам и когда ждать первую партию?