Под Минском решили собирать новый для Беларуси китайский автомобиль. Что по ценам и когда ждать первую партию?

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Опубликовано: 12.09.2024 18:42 , Обновлено: 13.09.2024

В Беларуси запускают сборочное производство ещё одной китайской марки автомобилей – коммерческого минивэна Shineray М7. В четверг, 12 сентября, в Минске официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор компании Shineray в Беларуси ООО "Лакшери Моторс групп" и компания "Атлант-М Центр" подписали дилерский договор. Telegraf.news побывал на церемонии подписания контракта. Рассказываем, когда ждать первую партию и почём планируют продавать новые китайские грузовые фургоны и пассажирские минивэны белорусской сборки.

Что представил новый китайский бренд, пришедший в Беларусь?

[info_b]Shineray Group - китайский конгломерат, в состав которого в настоящее время входит более 50 дочерних компаний, в том числе производитель автомобильного бренда Shineray. В арсенале последнего - широкая линейка автомобилей, ориентированных на разные целевые группы, от микроавтобусов и минивэнов, до электромобилей и спецтехники. На белорусский рынок компания “Лакшери Моторс групп” решила зайти с моделью Shineray M7 в двух конфигурациях: тип N1 - карго, фургон и M1 - пассажирский минивэн.[/info_b]

По словам руководителя отдела продаж столичного дилерского центра Shineray Андрея Янковца , бренд позиционирует себя как “доступные и многофункциональные автомобили”, которые могут “успешно эксплуатироваться как в качестве автомобиля для бизнеса, так и в роли универсального семейного авто”.

Директор компании “Лакшери Моторс групп” Павел Садовников на церемонии подписания дилерского договора рассказал, что первые автомобили в Беларусь были привезены около 10 месяцев назад. После получения “обратной связи от потребителей” и анализа белорусского рынка было принято решение запускать Shineray M7 в серийное производство.

































Крупноузловую сборку минивэнов будут осуществлять на предприятии “Юнисон”, производство которого располагается в Минском районе. Именно здесь ранее запустили в производство китайские кроссоверы Hongqi и VGV.

28 августа “Лакшери Моторс групп” официально получила сертификат собственного белорусского производства. По словам Садовникова, первую серийную партию авто на заводе ожидают уже в конце октября, а в следующем году компания рассчитывает выйти на объём в 1000 автомобилей.

Садовников особо подчеркнул, что пока перед компанией не стоит задача “завоевать рынок” Беларуси, а скорее “подготовить нужный продукт для нашего рынка”.

Впрочем, как признались представители компании, первые Shineray M7 уже колесят по дорогам Беларуси - с десяток авто дистрибьютор приобрёл для собственных нужд, ещё десяток приобрели белорусские коммерческие компании в последние полтора месяца и, по словам представителей “Лакшери Моторс групп”, они “получили хороший отклик” у первых потребителей.

В свою очередь руководитель направления компании “Атлант-М Центр” Степан Грицевич отметил, что несмотря на то, что представленная модель китайского бренда в первую очередь ориентирована на коммерческий сегмент рынка, его пассажирская модификация может представлять определённый интерес и для частных лиц.

Семейный минивэн и компактный грузовик

Пассажирcкая версия модели Shineray рассчитана на 7-9 человек, для её вождения достаточно будет иметь права категории “B”. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Минивэн заднеприводный, оснащён независимой передней подвеской, задняя подвеска — на многолистовых рессорах.





























































Грузовая версия привлекает внимание достаточно большим объёмом грузового отсека при компактных габаритах самого фургона (5 кубометров, длина авто — 4890 мм, дорожный просвет — 192 мм). Удобство модели для коммерческого использования заключается ещё и в том, что грузовик (впрочем, как и пассажирское авто) имеет сдвижные двери и со стороны водителя, и со стороны пассажира, что призвано существенно облегчить работу с перевозимым грузом, особенно в условиях ограниченного пространства.





























































Что по цене?

Стоимость авто для белорусов будет стартовать от 83,4 тыс. рублей , однако, в зависимости от комплектации и допоснащения она может возрасти. Так, дилеры настойчиво рекомендуют обязательно проводить дополнительную антикоррозийную обработку кузова, чтобы машина дольше прослужила в условиях более сурового белорусского климата, а в коммерческих грузовых авто заменять покрытие в грузовом отсеке на более износостойкое. Всё это компания готова предоставить за дополнительную плату в рамках предпродажной подготовки по требованию покупателя.

Говоря о цене авто, Грицевич назвал его “низкобюджетным и низкозатратным” с точки зрения эксплуатации. В свою очередь Садовников отметил, что “ещё более доступными” эти авто могут стать в перспективе благодаря “определённым преференциям”, которые предоставляются для автомобилей белорусской сборки. При этом в компании признали, что некоторые факторы, такие как увеличение расходов на доставку, повышение утильсбора этой весной уже привело к подорожанию авто. Так, за счёт почти двукратного удорожания грузоперевозок стоимость авто, по сравнению с ориентировочной ценой на старте проекта, “потяжелела” на 6 тыс. долларов.





































































Конкурентов нет?

Что касается конкурентоспособности нового бренда, то, по словам представителя компании “Атлант-М Центр”, “здесь и сейчас непосредственно прямого конкурента данного продукта нет”.

“Если сравнивать с другими известными брендами, то это совсем другая кубатура, это совсем другие грузоподъемности, это совсем другая конкурентная среда. Есть казалось бы значительно более дешёвый транспорт коммерческий на нашем рынке, но опять же - это абсолютно несравнимая кубатура, это не совсем полноценная соответствие запросам бизнеса”, - заявил представитель дистрибьютора на пресс-конференции.

В качестве ключевых преимуществ нового бренда официальный дилер назвал наличие запчастей, наличие производственных мощностей и предоставление гарантии. Базовая гарантия на Shineray M7 сейчас составляет 3 года или 60 тыс. километров пробега. Более того, компания пообещала предоставить расширенную гарантию на двигатель и коробку передач - 3 года или 100 тыс. километров в зависимости от того, что наступит раньше.

Немаловажную роль в этом сыграет и цена, которая, по сравнению с европейскими брендами, которые можно условно назвать аналогами данной модели, отличается, по словам дилера, почти в два раза.

“Учитывая определённый дефицит на белорусском рынке в этом сегмента, я думаю, что данная техника в любом случае найдёт своё место под солнцем”, - резюмировал Грицевич.

















