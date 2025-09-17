Автоэксперты назвали скрытую функцию подголовника в машине, которая может спасти жизнь

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Опубликовано: 17.09.2025 12:49 , Обновлено: 17.09.2025

Автомобильные эксперты раскрыли малоизвестный секрет безопасности, который может спасти жизни водителей и пассажиров в случае серьезной чрезвычайной ситуации. Речь идет о "скрытой" функции подголовника.

Так, специалист по машинам на канале Capturing Cars в TikTok рассказал, что автомобильные подголовники можно полностью снять, а металлические шипы на концах могут оказаться полезными при попытке выбраться из машины.

Он утверждает, что водители могут использовать эти металлические прутья, чтобы разбить окна или лобовое стекло, если они застряли или тонут.

«Если после столкновения вы застряли в машине, а вам не повезло, и ваша машина затоплена водой или горит, вы можете использовать эти металлические прутья, чтобы разбить окно. Кроме того, их можно использовать как рычаг для открывания дверей и как клин, чтобы удерживать двери и окна открытыми, когда это необходимо. Как я уже говорил, главная цель, особенно если на них есть шип, — разбить окно вашей машины», — сказал эксперт в видео.

А также добавил: «Возможно, вам понадобится выскочить из машины, и острый конец этих металлических прутьев справится с этой задачей гораздо лучше, чем пнуть окно ногой. Сила давления, которую вы можете приложить к небольшой площади, определяет, насколько сильно вы его разобьёте».

Зачем еще нужен подголовник?

Стоит отметить, что автомобильные подголовники — это не просто средство спасения: их конструкция также может спасти жизнь участников дорожного движения в случае сильного удара. Эксперты подчеркивают, что при неправильном использовании подголовников участники дорожного движения рискуют получить серьёзные травмы шеи.

Специалист на видео обратил внимание: «Как большинство людей уже знают, подголовники в автомобилях нужны по двум причинам: во-первых, чтобы на них опиралась голова, а во-вторых, когда мы говорим о безопасности, они помогают предотвратить или уменьшить травму шеи.

Какие еще скрытые функции есть в авто?

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Эту скрытую функцию кнопки обогрева заднего стекла знают не все. Как поможет при вождении осенью и зимой?