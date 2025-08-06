Ассоциация перевозчиков предложила дополнительные проверки автобусов на границе Беларуси и ЕС

Опубликовано: 06.08.2025 10:09 , Обновлено: 06.08.2025

Межрегиональная ассоциация перевозчиков (МАП) предложила Транспортной инспекции проводить дополнительные проверки туристических автобусов на границе Беларуси и стран Европейского союза. С помощью них перевозчики предложили бороться с нелегальными "подсадками" пассажиров на границе.

Этот проблемный и для перевозчиков, и для пассажиров вопрос обсуждался накануне в Гродно на встрече представителей Транспортной инспекции и региональных компаний, работающих в сфере международных пассажирских перевозок, сообщили в МАП.

Там разъяснили, как действует лайфхак с “подсадкой”, позволяющий пассажирам пересечь границу по “ускоренной программе”: если перед пунктом пропуска на границе скапливается большая очередь транспортных средств, пассажиры, прибывая на границе, идут пешком в начало очереди и пересаживаются в ближайший к шлагбауму автобус, чтобы “сэкономить” несколько часов. По информации МАП, за эту услугу пассажирам приходится доплачивать.

В Транспортной инспекции в такой практике усмотрели нарушение, подчеркнув, что “очередь у границы – не автовокзал”, и посадка пассажиров там запрещена. По информации МАП, не устраивает эта практика и многих перевозчиков.

“Во-первых, пассажиры не спешат покупать билеты, например, из Гродно до Варшавы, а пытаются найти попутный транспорт уже у пункта пропуска. А это потеря выручки, и даже убытки от поездок с пустыми салонами. Во-вторых, “подсадки” также косвенно сказываются на появлении очередей”, - пояснили свою позицию представители МАП.

Как пояснили в ассоциации, пустые автобусы могут простаивать у шлагбаума до тех пор, пока не наберут нужное количество пассажиров, из-за чего остальной транспорт вынужден ждать в очереди.

“В конечном итоге ситуация может привести к снятию регулярных рейсов и расцвету полулегальных перевозок с “серой” выручкой”, - предостерегли от последствий такой практики в МАП.

Чтобы не допустить этого, там предложили Транспортной инспекции начать сверять количество пассажиров в салонах пассажирских автобусов: если у шлагбаума их окажется больше, чем по документам села на автовокзале, автобус предложили разворачивать прямо у границы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в минувшие выходные очередь из легковых автомобилей, ожидающих выезда из Беларуси в Польшу через единственный открытый для них пункт пропуска “Брест”, превысила 2000 машин. В ГТК предупредили, что после регистрации в системе электронной очереди водителям приходится ожидать вызова в пункт пропуска более трёх суток.

Таможня предупредила белорусов о трёхдневных очередях на границе с Польшей