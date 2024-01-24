"А ЖКХ где?" - Белорус сделал снегоуборочную машину из легковушки и собрал сотни тысяч просмотров
В интернете появилось видео, на котором житель одной из белорусских деревень чистит сельскую дорогу от снега на самодельном вездеходе. Под снегоуборочную машину местный умелец переоборудовал легковушку. Видео за несколько дней собрало больше 300 тыс. просмотров и сотни восторженных комментариев.
Как рассказали пользователи TikTok, где выложили данную запись, на видео - деревня Павелково под Фаниполем Дзержинского района Минской области. Многие комментаторы с завистью отметили, что хотели бы иметь в своём городе или посёлке такого неравнодушного и рукастого соседа, который добровольно выполняет работу коммунальщиков в эти “горячие” для них зимние дни.
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Впрочем, были среди них и те, кто сконцентрировал своё внимание именно на работе сотрудников ЖКХ, которые не успевают справиться с последствиями январских снегопадов порой даже в крупных белорусских городах, не говоря уже о сельской местности.
“Комунальщиков не дождаться. Сказали как платят, так и чистим”, - отметила одна из пользователей соцсети под видео.
Некоторые, задаваясь вопросом, “а где же ЖКХ?”, интересовались также оплачивает ли кто-то труд народного умельца и скидываются ли местные жители ему “хотя бы на бензин”.
Проблема не чищенных от снега дорог, как показали комментарии, остаётся актуальной для многих регионов. Так, жительница того же Фаниполя показала в TikTok, как непросто приходится зимой гялть молодым мамам с коляской. По её словам, это “невозможно”, поскольку коляска буквально утопает в снегу на нечищенных дорожках.
[link href=“https://www.tiktok.com/@zhiznulya?refer=embed” title=“@zhiznulya” target=“_blank” rel=“noopener”] @zhiznulya [/link] Гулять в Фаниполе зимой с коляской невозможно! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“фаниполь” target=“_blank” rel=“noopener”] #фаниполь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%B9?refer=embed” title=“фанипольбай” target=“_blank” rel=“noopener”] #фанипольбай [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“дорогифаниполь” target=“_blank” rel=“noopener”] #дорогифаниполь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“снег” target=“_blank” rel=“noopener”] #снег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7327247052591614726?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Lina” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Lina [/link]
Впрочем, дороги, судя по другим видео, чистят регулярно, но техника просто не успевает за снегопадами, которые не прекращаются весь январь.
[link href=“https://www.tiktok.com/@fanipolby?refer=embed” title=“@fanipolby” target=“_blank” rel=“noopener”] @fanipolby [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“фаниполь” target=“_blank” rel=“noopener”] #фаниполь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D0%B9?refer=embed” title=“фанипольбай” target=“_blank” rel=“noopener”] #фанипольбай [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fanipol?refer=embed” title=“fanipol” target=“_blank” rel=“noopener”] #fanipol [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C?refer=embed” title=“минскаяобласть” target=“_blank” rel=“noopener”] #минскаяобласть [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/minskregion?refer=embed” title=“minskregion” target=“_blank” rel=“noopener”] #minskregion [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/dzr?refer=embed” title=“dzr” target=“_blank” rel=“noopener”] #dzr [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?refer=embed” title=“дзержинский” target=“_blank” rel=“noopener”] #дзержинский [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“городспутник” target=“_blank” rel=“noopener”] #городспутник [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0?refer=embed” title=“зима” target=“_blank” rel=“noopener”] #зима [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4?refer=embed” title=“снегопад” target=“_blank” rel=“noopener”] #снегопад [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“метель” target=“_blank” rel=“noopener”] #метель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B6%D0%BA%D1%85?refer=embed” title=“жкх” target=“_blank” rel=“noopener”] #жкх [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0?refer=embed” title=“уборкаснега” target=“_blank” rel=“noopener”] #уборкаснега [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86?refer=embed” title=“расчисткаулиц” target=“_blank” rel=“noopener”] #расчисткаулиц [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7324963115886463745?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Света Фролова” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Света Фролова [/link]
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