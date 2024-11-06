"А я вечно отверткой" — В TikTok показали скрытую функцию предохранителей, которая сэкономит нервы всем водителям

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Опубликовано: 06.11.2024 12:30 , Обновлено: 06.11.2024

TikTok взорвался новым лайфхаком для автомобилистов. Оказывается, обычный предохранитель может стать настоящим спасателем. Как? Все гениальное просто! В новом вирусном видео показали хитрый трюк, который позволит вам сохранить кучу времени и нервов.

Один из пользователей TikTok опубликовал 9-секундное видео, которое за несколько дней набрало более 2 млн просмотров, 23 тыс. лайков, 3 тыс. сохранений и 800 комментариев.

В ролике мужчина показал, как справится с распространенной среди автомобилистов проблемой. А именно - как достать предохранитель с помощью… другого предохранителя. Эта скрытая функция детали всегда спасет, когда под рукой нет ничего подходящего.

Все просто. Возьмите один предохранитель, разместите зубцы перпендикулярно того, который нужно вытащить, и потяните. Готово!

[info_b]Перед этім обязательно убедитесь, что автомобиль выключен и ключ извлечен из замка зажигания.[/info_b]

“А во сколько лет вы узнали об этом?” — спросил автор видео.

“По ходу, все только сейчас узнали”, — самый залайканный комментарий.

“А я вечно отверткой” — поделился один из пользователей.

“Мои мозоли на пальцах сказали спасибо”, — написал второй.

“40 лет прожитых коню под хвост”, — пошутил третий.

Четвертый спросил, вероятно, с удивлением: “А что, так можно было?”.

Кто-то обратил внимание, что “там в комплекте щипцы есть специальные, если что”. Однако ему ответили, что они “почему-то всегда куда-то исчезают”.

Другие способы достать автомобильный предохранитель

Для извлечения предохранителя можно также воспользоваться еще несколькими способами:

Использовать специальный пинцет, чтобы аккуратно вытащить предохранитель за пластиковый флажок. Применить небольшую плоскую отвертку, поддев предохранитель у основания пластикового корпуса. Постарайтесь не повредить провода или другие предметы вокруг. Также в Сети советуют воспользоваться ножом. Но будьте предельно внимательны и осторожны, чтобы не нанести вред себе и автомобилю.

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