"А я вечно отверткой" — В TikTok показали скрытую функцию предохранителей, которая сэкономит нервы всем водителям
TikTok взорвался новым лайфхаком для автомобилистов. Оказывается, обычный предохранитель может стать настоящим спасателем. Как? Все гениальное просто! В новом вирусном видео показали хитрый трюк, который позволит вам сохранить кучу времени и нервов.
Один из пользователей TikTok опубликовал 9-секундное видео, которое за несколько дней набрало более 2 млн просмотров, 23 тыс. лайков, 3 тыс. сохранений и 800 комментариев.
В ролике мужчина показал, как справится с распространенной среди автомобилистов проблемой. А именно - как достать предохранитель с помощью… другого предохранителя. Эта скрытая функция детали всегда спасет, когда под рукой нет ничего подходящего.
Все просто. Возьмите один предохранитель, разместите зубцы перпендикулярно того, который нужно вытащить, и потяните. Готово!
[info_b]Перед этім обязательно убедитесь, что автомобиль выключен и ключ извлечен из замка зажигания.[/info_b]
“А во сколько лет вы узнали об этом?” — спросил автор видео.
“По ходу, все только сейчас узнали”, — самый залайканный комментарий.
“А я вечно отверткой” — поделился один из пользователей.
“Мои мозоли на пальцах сказали спасибо”, — написал второй.
“40 лет прожитых коню под хвост”, — пошутил третий.
Четвертый спросил, вероятно, с удивлением: “А что, так можно было?”.
Кто-то обратил внимание, что “там в комплекте щипцы есть специальные, если что”. Однако ему ответили, что они “почему-то всегда куда-то исчезают”.
Другие способы достать автомобильный предохранитель
Для извлечения предохранителя можно также воспользоваться еще несколькими способами:
- Использовать специальный пинцет, чтобы аккуратно вытащить предохранитель за пластиковый флажок.
- Применить небольшую плоскую отвертку, поддев предохранитель у основания пластикового корпуса. Постарайтесь не повредить провода или другие предметы вокруг.
- Также в Сети советуют воспользоваться ножом. Но будьте предельно внимательны и осторожны, чтобы не нанести вред себе и автомобилю.
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