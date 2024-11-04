"А где музыка?" - Белоруска показала, как на самом деле звучит первая музыкальная дорога в Беларуси

🎥 Видео

Опубликовано: 04.11.2024 10:24 , Обновлено: 04.11.2024

Многие белорусские автомобилисты успели протестировать первую музыкальную дорогу страны - участок трассы Р31 "Бобруйск — Мозырь — граница Украины" длиной в полкилометра, который "переоборудовали" под музыкальный инструмент. Некоторые даже поделились "видео с полей", показав, как же на самом деле "звучит" эта дорога.

Видео в TikTok с музыкального участка трассы Р31 выложила пользовательница под ником krasnovskaya_aska и меньше чем за сутки оно собрало больше 110 тыс. просмотров.

“А где музыка?” - задалась вопросом автор видео. По её собственному признанию, она “сразу совсем не поняла”, что за мелодия “играет” на этом участке.

“Я наверное ожидала прям музыку-музыку”, - рассказала девушка, с долей самоиронии отметив, что “думала, что из колонок звук будет”. На деле же расслышать в шуме покрышек легендарную строчку песни “Белоруссия” могут, пожалуй, лишь самые преданные фанаты белорусских “Песняров”.

“Жутко, но слышно”, “с первого раза вообще не понятно, что за музыка” - поддержали автора ролика многие комментаторы. Однако и тех, кто расслышал музыкальную композицию было немало.

Под Бобруйском появилась первая в Беларуси музыкальная дорога. Какую мелодию можно «сыграть»?

“А что вы ожидали , что выскочат “Песняры” и исполнят “Запаведный напев”?” - язвительно спросил один из комментаторов.

Более лояльно настроенные зрители посоветовали девушке в следующий раз проезжать музыкальный участок с большей скоростью. По словам некоторых, такие участки рассчитаны на максимально допустимую скорость - на такой скорости, по их словам, мелодия слышна отчётливее всего.