Штраф 84 рубля. Гомельская ГАИ напомнила, когда грозит такое наказание за парковку под знаком «Место стоянки»

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Опубликовано: 06.03.2025 18:15 , Обновлено: 06.03.2025

Госавтоинспекция Гомельской области провела рейд «Стоп-парковка!», чтобы напомнить водителям о правилах парковки на местах для инвалидов и привлечь внимание к проблеме нецелевого использования таких мест. Даже если на парковке есть знак 5.15 «Место стоянки», но дополнительно установлена табличка 7.17 «Инвалиды», парковаться там можно далеко не всем.

Рейд проходил в Советском районе Гомеля. Сотрудники ГАИ вместе с представителями комитета социальной защиты населения и Гомельской областной организации «Инвалиды-спинальники» проверили парковки возле административных зданий, торговых центров и социальных объектов.

Как показала проверка, большинство водителей соблюдают правила, но нарушители всё же есть. За время рейда оштрафовали троих водителей. А всего с начала года в Гомельской области зафиксировано более 200 подобных нарушений.

Фото: t.me/gai_gomel

Кто имеет право парковаться на местах для инвалидов?

Инвалиды I и II групп, а также те, кто их перевозит.

Инвалиды III группы и те, кто их перевозит, но только если у инвалида есть нарушения опорно-двигательного аппарата.

Во всех этих случаях на автомобиле должен быть специальный опознавательный знак.

Фото: t.me/gai_gomel

Какой штраф?

За неправомерную стоянку на месте для инвалидов предусмотрен штраф в размере 2 базовых величин. Сегодня это равно 84 рублям. Нарушение предусмотрено частью 2 статьи 18.18 КоАП РБ.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что с началом новой рабочей недели инспекторы ГАИ объявили и другие профилактические мероприятия и рейды.

ГАИ одной из областей Беларуси решила всю неделю следить за нарушением, которое грозит лишением прав на год