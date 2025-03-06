Штраф 84 рубля. Гомельская ГАИ напомнила, когда грозит такое наказание за парковку под знаком «Место стоянки»
Госавтоинспекция Гомельской области провела рейд «Стоп-парковка!», чтобы напомнить водителям о правилах парковки на местах для инвалидов и привлечь внимание к проблеме нецелевого использования таких мест. Даже если на парковке есть знак 5.15 «Место стоянки», но дополнительно установлена табличка 7.17 «Инвалиды», парковаться там можно далеко не всем.
Рейд проходил в Советском районе Гомеля. Сотрудники ГАИ вместе с представителями комитета социальной защиты населения и Гомельской областной организации «Инвалиды-спинальники» проверили парковки возле административных зданий, торговых центров и социальных объектов.
Как показала проверка, большинство водителей соблюдают правила, но нарушители всё же есть. За время рейда оштрафовали троих водителей. А всего с начала года в Гомельской области зафиксировано более 200 подобных нарушений.
Кто имеет право парковаться на местах для инвалидов?
- Инвалиды I и II групп, а также те, кто их перевозит.
- Инвалиды III группы и те, кто их перевозит, но только если у инвалида есть нарушения опорно-двигательного аппарата.
Во всех этих случаях на автомобиле должен быть специальный опознавательный знак.
Какой штраф?
За неправомерную стоянку на месте для инвалидов предусмотрен штраф в размере 2 базовых величин. Сегодня это равно 84 рублям. Нарушение предусмотрено частью 2 статьи 18.18 КоАП РБ.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что с началом новой рабочей недели инспекторы ГАИ объявили и другие профилактические мероприятия и рейды.
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