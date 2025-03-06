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Штраф 84 рубля. Гомельская ГАИ напомнила, когда грозит такое наказание за парковку под знаком «Место стоянки»

Штраф 84 рубля. Гомельская ГАИ напомнила, когда грозит такое наказание за парковку под знаком «Место стоянки»
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📷 Фото

Госавтоинспекция Гомельской области провела рейд «Стоп-парковка!», чтобы напомнить водителям о правилах парковки на местах для инвалидов и привлечь внимание к проблеме нецелевого использования таких мест. Даже если на парковке есть знак 5.15 «Место стоянки», но дополнительно установлена табличка 7.17 «Инвалиды», парковаться там можно далеко не всем.

Рейд проходил в Советском районе Гомеля. Сотрудники ГАИ вместе с представителями комитета социальной защиты населения и Гомельской областной организации «Инвалиды-спинальники» проверили парковки возле административных зданий, торговых центров и социальных объектов.

Как показала проверка, большинство водителей соблюдают правила, но нарушители всё же есть. За время рейда оштрафовали троих водителей. А всего с начала года в Гомельской области зафиксировано более 200 подобных нарушений.

Фото: t.me/gai_gomel
Фото: t.me/gai_gomel

Кто имеет право парковаться на местах для инвалидов?

  • Инвалиды I и II групп, а также те, кто их перевозит.
  • Инвалиды III группы и те, кто их перевозит, но только если у инвалида есть нарушения опорно-двигательного аппарата.

Во всех этих случаях на автомобиле должен быть специальный опознавательный знак.

Фото: t.me/gai_gomel
Фото: t.me/gai_gomel

Какой штраф?

За неправомерную стоянку на месте для инвалидов предусмотрен штраф в размере 2 базовых величин. Сегодня это равно 84 рублям. Нарушение предусмотрено частью 2 статьи 18.18 КоАП РБ.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что с началом новой рабочей недели инспекторы ГАИ объявили и другие профилактические мероприятия и рейды.

ГАИ одной из областей Беларуси решила всю неделю следить за нарушением, которое грозит лишением прав на год

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