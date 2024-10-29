49% против 35%. Институт социологии спросил у белорусов, кто чаще нарушает ПДД - водители или пешеходы

Опубликовано: 29.10.2024 10:52 , Обновлено: 29.10.2024

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси заявил, что в июле-сентябре 2024 года провел телефонный опрос о безопасности дорожного движения. Белорусы ответили, как часто сталкивались с нарушением ПДД и какими именно.

[info_b]Как утверждают в Институте социологии, в опросе поучаствовали 900 жителей Минска, районных городов и сельских населенных пунктов.[/info_b]

По данным социологов, большинство респондентов (51,2%) ответили, что редко сталкивались с нарушениями Правил дорожного движения (ПДД), 28,5% - никогда и только 17,9% - часто.

Инфографика Института социологии

В Институте социологии заявили, что те, кто столкнулся с нарушениями ПДД, на вопрос, “с чем лично Вам приходилось сталкиваться?” ответили следующим образом:

49,1% — “опасность на дороге создают сами водители”;

35,3% — нарушали ПДД “непосредственно пешеходы”

31,3 % — заявили о “низком уровне культуры поведения на улицах и дорогах как у водителей, так и у пешеходов”.

17,5 % — “указали на низкое качество дорожной инфраструктуры”;

14,1 % - “отметили наличие автомобильных пробок, перекрытие дорожного движения”.

Инфографика Института социологии

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция пока не определилась, вернётся ли в Правила дорожного движения (ПДД) Беларуси требование спешиваться с велосипеда и электросамоката перед пешеходным переходом. После общественного обсуждения соответствующего законопроекта инспекция пообещала “найти компромисс” и учесть интересы как водителей, так и велосипедистов.

«Есть определенный конфликт» — В ГАИ пообещали «найти компромисс» в ПДД для белорусских велосипедистов и водителей