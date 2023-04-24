Зачем засекать время на работе в огороде? Собрали советы бывалых дачников

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Опубликовано: 24.04.2023 07:43 , Обновлено: 21.04.2023

Буквально дорвавшись до работы на дачных участках в большие выходные, многие любители покопаться в земле возвращаются домой с болями или травмами. А некоторые прямиком отправляются в больницу. Как этого избежать? Собрали советы бывалых дачников.

Совет 1 – не рваться!

Как говорит народная мудрость, работа – не волк, в лес не убежит. А если серьезно, то следует составить список дел на один день. Затем его пересмотреть и вычеркнуть то, что сможет подождать даже неделю, а то и месяц.

Приехав на дачу, не следует сразу хвататься за несколько дел. Еще раз сократите свой список. А затем полюбуйтесь – цветущими кустарниками, бабочками и даже наглой соседской кошкой.

Совет 2 – делать перерывы!

Лучше через каждые 30 минут. Чаще или реже – смотрите по своему самочувствию и степени усталости. Да, оценить ее бывает непросто, когда хочется сделать то, то и еще вон то.

Но лучше сделать что-то завтра-послезавтра, чем улечься на больничную койку после первого же «ударного» дачного дня.

И – да! Меняйте виды активности! Покопали – попололи, погребли – снесли мусор и т.д.

А еще бывалые дачники советуют в дни большой солнечной активности работать максимум до 12:00 и приступать к работе снова после 16:00 .

Потому что избыток ультрафиолета часто становится причиной работы нервной системы на износ. От него же случается перенапряжение мозга, возникают головные боли.

Совет 3 – засекать время!

Особенно когда собрались принять популярную у дачников позу «вниз головой». Находиться в ней можно не более одной минуты!

Дело в том, что эта поза очень негативно влияет на сосуды . От большой нагрузки они могут просто лопнуть. И – здравствуй, инсульт! Или еще что похуже, хотя куда уже больше.

Поэтому рыхление грядок, прополку и другие виды работ лучше выполнять, сидя на низеньком стульчике. Касается дачников всех возрастов!

Совет 4 – не поднимать более 5 кг за раз!

Подняли что-то очень тяжелое – сорвали спину. А оно вам надо?! Поэтому аккуратно распределяем груз на 2 руки. Если очень тяжело, зовем на помощь.

Большое, тяжелое можно перемещать в тачке. В 10-литровое ведро насыпать перегноя не с верхом, а половину. То же касается переноса воды.

Совет 5 – одеваться не модно, а удобно!

Кто-то, особенно молодежь, любит пощеголять в узких джинсах, а девушки – даже на каблуках, держа в руках лопату. Поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет.

Нет, в лохмотья, конечно, одеваться тоже не стоит. Дача – это не парад чучел. Одежда должна быть удобной, просторной, не стеснять движений. И желательно из натуральных тканей.

Не забудьте надеть головной убор , особенно если светит яркое солнце! Кепка, панамка, косынка, бейсболка, бандана – выбор огромный.

Совет 6 – в парник на 7 минут!

И опять возвращаемся к совету засекать время. Только в этот раз – при работе в парнике. Даже если вы откроете обе двери, там все равно будет жарко. Плюс может просквозить.

И тут чередуем работу с отдыхом. 7 минут работы в парнике – 5 минут отдыха за его пределами. Вам же не нужен сердечный приступ, который легко «словить» в месте такой повышенной парности и влажности?

Совет 7 – никакого алкоголя!

Пить при физических нагрузках, на жаре? Даже и пугать не будем, чем это может закончиться…

А если все же после интенсивной работы на даче вы почувствовали, что вам «не того»… В постель, обезболивающее и врача! Ну, и можно кошку, как «народного лекаря», позвать.

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