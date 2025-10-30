Японские учёные нашли неожиданный эффект от сыра. Вот как влияет на мозг

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.10.2025 15:08 , Обновлено: 30.10.2025

Употребляя сыр хотя бы раз в неделю, вы можете значительно снизить риск развития опасного заболевания, от которого, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире страдает более 50 миллионов человек. К такому выводу недавно пришли японские учёные.

Речь о деменции - дегенеративном заболевании (а точнее - комплексе заболеваний), оказывающем негативное влияние на память, мышление, а также способности нормально вести повседневную жизнь и выполнять обычные активности. Развитие деменции связывают с постепенным разрушением и отмиранием нервных клеток головного мозга, что приводит к снижению когнитивных функций более быстрыми темпами, чем при обычном старении.

[inf]Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году более 50 млн человек во всем мире страдали деменцией. Прогнозы показывают, что к 2050 году это число может более чем утроиться. [/inf]

Тем временем новое исследование японских учёных, результаты которого были опубликованы в журнале Nutrients, выявило ещё один продукт в нашем рационе, который позволяет значительно снизить риск развития деменции.

В самом исследовании принимали участие около 8000 человек в возрасте до 65 лет. Исследователи сравнили показатели людей, регулярно употребляющих сыр, с теми, кто его не употребляет вовсе. Результаты показали, что риск развития деменции был на 24% ниже у тех, кто ел сыр хотя бы раз в неделю. Хотя процентная разница составила всего 1,06% (3,4% среди потребителей сыра против 4,45% среди тех, кто его не ел), на практике это означает, что в группе сыроедов из 1000 человек случаев деменции меньше на 10,6.

Более того, исследователи обнаружили, что у людей, у которых уже развилась деменция, регулярное употребление сыра задерживало постановку диагноза в среднем на одну неделю по сравнению с контрольной группой.

Чем же так полезен сыр?

Ученые указывают на несколько потенциальных механизмов, которые могут объяснить такое защитное действие сыра. Этот продукт богат белками и незаменимыми аминокислотами , которые поддерживают здоровье нейронов головного мозга и защищают их от повреждений. Кроме того, сыр содержит жирорастворимые витамины, такие как витамин К2 , который помогает поддерживать стабильный уровень кальция в крови, что крайне важно для здоровья кровеносных сосудов.

Исследователи также учитывали другие факторы, такие как рацион питания и социально-экономический статус участников. Даже после учёта таких переменных, как потребление мяса, рыбы, фруктов и овощей, защитный эффект сыра оставался значимым.

Что же касается конкретного вида этого продукта, то вкусовые предпочтения, судя по всему, особого значения здесь не играют. Среди участников опроса, которые ели сыр один-два раза в неделю, чаще всего выбирали плавленый сыр (82,7%).

Впрочем, авторы исследования подчеркивают, что, несмотря на многообещающие результаты, необходим дальнейший анализ. Особенно важным учёным представляется установление взаимосвязи между частотой потребления сыра и его влиянием на когнитивное здоровье, а также определение, какие виды сыра приносят наибольшую пользу.

Тем не менее, уже сейчас учёные смело заявляют: ферментированные молочные продукты, такие как сыр, несут однозначную пользу для когнитивных функций мозга человека, поэтому их однозначно стоит включать в свой рацион питания.

Ранее Telegraf.news рассказал про рецепт “муравьиного” йогурта, который передавался из поколения в поколение на Балканах и в некоторых частях Турции. Сегодня этот метод производства йогурта практически исчез, и никто так и не описал биологические процессы, посредством которых муравьи превращают молоко в йогурт. Учёные из Дании, Германии, Испании и США взялись раскрыть тайну.

«Возьмите четырех живых муравьев» – Учёные изучили, откуда появился йогурт