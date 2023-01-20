Врачи забили тревогу из-за опасных конфет "Дыхание дракона"

Опубликовано: 20.01.2023 11:48 , Обновлено: 20.01.2023

Власти Индонезии потребовали прекратить употреблять жидкий азот после того, как более 20 детей пострадали, съев уличную закуску, известную как "дыхание дракона". Такое "лакомство" стало популярным после появления опасного вирусного видео.

По данным министерства здравоохранения Индонезии, дети получили ожоги кожи, сильные боли в желудке и пищевое отравление после употребления разноцветных конфет, которое призывает родителей, учителей и местные органы здравоохранения проявлять бдительность.

Конфеты погружают в жидкий азот, чтобы при употреблении создать эффект пара. Они популярны среди детей, десятки из которых загрузили клипы в короткометражное видео приложение TikTok, на которых видно, как они выдувают пар изо рта, носа и ушей. Одно видео, демонстрирующее приготовление закуски уличным торговцем, было просмотрено почти 10 миллионов раз.

Уже около 25 детей пострадали, употребляя конфеты, в том числе двое были госпитализированы, сообщил генеральный директор министерства Макси Рейн Рондонуву. Сообщений о смертельных случаях не поступало.

Использование жидкого азота при приготовлении пищи не является незаконным. Известные повара часто используют пары для создания театральных эффектов при подаче блюд. Он прозрачный, бесцветный и без запаха и обычно используется в медицинских учреждениях и в качестве ингредиента для замораживания пищевых продуктов.

По данным индонезийского министерства, первый случай был зарегистрирован в июле 2022 года, когда ребенок из деревни в регентстве Понорого на Восточной Яве получил ожоги от холода на коже после употребления закуски.

В ноябре и декабре сообщалось о новых случаях, в том числе о 4-летнем мальчике, который был госпитализирован в больницу в столице Джакарте с сильной болью в животе. “Школы должны информировать детей в сообществе об опасности жидкого азота в продуктах питания (чтобы) предотвратить больше случаев тяжелого пищевого отравления”, - сказал Макси Рейн Рондонуву.