ВОЗ продлила действие глобальной ЧС из-за коронавируса

Опубликовано: 30.01.2023 15:56 , Обновлено: 30.01.2023

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января решила продлить официально статус пандемии коронавируса как глобальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило AP.

При этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что «несомненно, сейчас мы находимся в гораздо лучшей ситуации», чем год назад — когда высокотрансмиссивный вариант Омикрон был на своем пике.

Однако он предупредил, что за последние восемь недель по меньшей мере 170 000 человек умерли во всем мире из-за коронавируса.

Глава ВОЗ призвал к полной вакцинации групп риска, увеличению тестирования и раннему использованию противовирусных препаратов, расширению лабораторных сетей и борьбе с дезинформацией о пандемии.

«Мы продолжаем надеяться, что в следующем году мир перейдет к новой фазе, когда мы сократим госпитализацию и смертность до самого низкого возможного уровня», — сказал он.

Что говорят в Беларуси?

Напомним, 11 января министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич объявил, что «пандемия в стране подошла к концу, но расслабляться нельзя».

Он отметил, что в Беларуси существует проблема респираторных вирусов и гриппа и сообщил, что «текущая эпидситуация в стране сохранится до февраля».