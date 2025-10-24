В TikTok врут про лечение? Эксперты проверили 200 популярных видео

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Опубликовано: 24.10.2025 11:58 , Обновлено: 24.10.2025

Тысячи так называемых экспертов, иногда под видом медиков, публикуют в TikTok советы по лечению самых разных болезней. И хотя администрация соцсети борется с дезинформацией, этого часто недостаточно.

Доверчивые зрители могут серьезно навредить здоровью, следуя рекомендациям из популярных роликов. Как показала проверка телеканала CBC, во многих видео продвигаются методы лечения, не имеющие научных подтверждений.

Журналисты CBC проанализировали 100 видеороликов о лечении рака и еще 100 — о методах лечения аутизма. Оказалось, что как минимум 80% описанных средств и методов не были подтверждены научными данными. При этом такие советы собрали в сумме более 75 миллионов просмотров.

По словам Тима Колфилда, исследователя дезинформации в сфере здравоохранения, популярность этих роликов во многом основана на внешне убедительных личных историях.

«Отзывы и истории — вероятно, основной способ распространения непроверенных методов лечения в соцсетях, — утверждает эксперт. — Мы привыкли слушать истории и поддаваться их влиянию».

Сахар и рак: опасный миф

Самыми популярными оказались ролики о противораковых диетах или голодании. На них приходилось более трети всех видео, посвященных раку.

В одном из удаленных роликов, набравшем более миллиона просмотров, автор (связанный с компанией по производству соков) утверждал, что рак провоцируют крахмалистые продукты или продукты с высоким содержанием сахара, такие как белый рис, хлеб или конфеты. Он заявлял, что замена этих продуктов на авокадо и яйца «уничтожит раковые клетки».

Доктор Абха Гупта, онколог из Торонто, опровергла это утверждение: «Потребление сахара никак не влияет на развитие рака. Отказ от сахара также не способствует лечению болезни». По словам доктора, организм расщепляет все продукты до одного из нескольких видов сахаров — будь то пончик или яблоко.

Абха Гупта отметила, что постоянно сталкивается с опасной дезинформацией от пациентов. Некоторые больные раком полностью исключали сахар из рациона, надевая побороть болезнь. В результате они теряли вес и чувствовали себя только хуже. «Человек должен поддерживать свой вес, даже если у него рак или он проходит курс лечения», — подчеркнула она.

Лекарства от глистов и знаменитости

Еще один популярный миф — использование антипаразитарных препаратов для лечения рака. Речь идет о веществах вроде фенбендазола (для животных) и ивермектина (для людей и животных).

Утверждения, что эти препараты могут вылечить рак, встретились в девяти роликах, которые в сумме набрали 1,3 миллиона просмотров. К мифу подключились и знаменитости: например, актер Мел Гибсон заявлял, что его друзья принимали такое лекарство и наблюдали регресс рака. Некоторые видео также дискредитировали традиционные методы лечения.

Тим Колфилд пояснил, что этот миф получил новую жизнь после того, как ивермектин начали рекламировать как средство от COVID-19. Его продвигали некоторые врачи, чье мнение шло вразрез с научным консенсусом, без достаточных на то доказательств.

Как защитить себя от медицинской дезинформации в соцсетях?

Увидев совет о лечении, помните несколько простых правил:

История — не доказательство. Убедительный личный опыт одного человека не заменяет масштабных научных исследований. То, что помогло одному, может быть опасно для другого. Плюс речь может идти о случайности и стечении обстоятельств. Доверяйте официальным источникам. Любую информацию, найденную в соцсетях, нужно проверять на сайтах авторитетных медицинских учреждений, а лучше всего - консультируясь с лечащим врачом. Остерегайтесь «секретных» методов и «заговоров» фармкомпаний. Если метод действительно работает, он будет признан и изучен официальной медициной. Теории заговора часто используются, чтобы объяснить отсутствие доказательств.

Ваше здоровье — это ваша ответственность. Не позволяйте красивым историям в ленте поставить его под угрозу. Доказательная медицина - пока единственное проверенное средство лечения.