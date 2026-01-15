В России потратили 1 млрд рублей на импортозамещающий аналог виагры. Чем все закончилось?

Опубликовано: 15.01.2026 11:27 , Обновлено: 15.01.2026

Порядка 1 млрд российских рублей из бюджета потратили российские власти на разработку импортозамещающего аналога лекарства от импотенции. Однако проект, начатый ещё в 2016 году, так и остался не завершённым.

Создать российскую виагру разработчики планировали на основе мускуса кабарги - саблезубого оленя, чей ареал обитания простирается от Восточной Сибири, Приморского края, Восточных Гималаев и Тибета до Кореи и Сахалина. Самих животных планировали выращивать в питомнике в Горно-Алтайске, а производить многообещающий препарат в новой лаборатории, которую должны были построить в Подмосковье.

Оба объекта должны были заработать ещё в 2020 году, но, как сообщило издание “Известия”, по состоянию на 2026 год проект так и остался не завершённым, а разбираться в ситуации начала Счётная палата (высший орган государственного контроля в России). Проверяющие уже пожаловались на ” неэффективное расходование средств федерального бюджета” в Генпрокуратуру и главе государства.

Как показала проверка, по факту был построен только питомник - он заработал совсем недавно, в июне 2024 года, а лабораторию, которая должна была финишировать проект и обеспечить замкнутый цикл производства российского аналога виагры, так и не заработала.

Тем не менее, сам препарат проходит исследования. Он получил рабочее название “Мускулив”. Но сырьё для его производства разработчикам пришлось закупать на рынке, а сами исследования - проводить в частных клиниках.

По информации “Известий”, разработчики препарата уже собрали необходимый пакет документов для его официальной регистрации в Минздраве. Планируется, что право производить российскую “виагру” уйдёт частной компании АО «Брынцалов-А».

[inf]Основателем фармкомпании АО «Брынцалов-А», у которой есть разрешение на производство порядка 100 препаратов, является Владимир Брынцалов — экс-депутат российской Госдумы, миллиардер. В настоящее время компанию возглавляет Дмитрий Носков, но сам Брынцалов остаётся основным акционером.[/inf]

Будет ли работать российская “виагра”?

Между тем, некоторые врачи уже высказали сомнения относительно потенциальной эффективности “Мускулива”, который позиционируется как аналог виагры. По мнению специалистов, препарат, действующее вещество которого имеет природное происхождение, не сможет конкурировать по эффективности с синтетическими аналогами.

[inf]Виагра — это синтетический препарат, действующим веществом которого является синтетическое соединение силденафил цитрат. Сам препарат, который сегодня используется для лечения эректильной дисфункции, изначально разрабатывался для лечения сердечных заболеваний.[/inf]

По словам иммунолог Андрея Продеуса, мускус кабарги по своему действию больше напоминает БАД, чем лекарство, поэтому его эффективность предположительно будет близка к плацебо.

“Теоретически такие биологически активные вещества могут оказывать определенное действие. Но пока мы не знаем, увеличивает ли оно, например, уровень тестостерона или может служить природным аналогом мужских гормонов. Если они потратили деньги на его разработку, они должны опубликовать клиническое исследование с этими данными”, - пояснил специалист.

Другой специалист, врач-уролог и андролог Владислав Гладышеви вовсе считает проект “Мускулива” практически бесполезным. По его словам, после открытия силденафила любые натуральные средства отошли на второй план, поскольку не выдерживают конкуренции с синтетическими препаратами. По его мнению, единственный путь для “Мускулива” - на полку к БАДам, к которым предъявляют не такие строгие требования, как к настоящим лекарствам, а купить их можно будет без обращения к врачу.