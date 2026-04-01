В России начали вводить персонализированные вакцины от рака

Опубликовано: 01.04.2026 14:55 , Обновлено: 01.04.2026

В России с 1 апреля 2026 года начали официально использовать первую персонализированную мРНК-вакцину собственной разработки. Препарат, который призван помочь пациентам с меланомой, российский Минздрав уже в этом году планирует включить в систему обязательного медицинского страхования, то есть получить её россияне смогут бесплатно.

Первая российская персонализированная противоопухолевая мРНК-вакцина «Неоонковак» была разработана Центром им. Гамалеи совместно с Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) онкологии им. Блохина. Первую вакцину получил 60-летний житель Курской области, которому стандартные способы лечения меланомы кожи плохо помогали, передало российское агентство ТАСС.

Как пояснили в российском Минздраве, для того, чтобы взять онкозаболевание под контроль, вакцину «Неоонковак» необходимо вводить поэтапно, постепенно увеличивая дозу. В общей сложности пациенту может потребоваться до 10 введений препарата - в каждом случае решение принимает врач, исходя из индивидуального течения болезни.

[inf]Особенность персонализированных онковакцин заключается в том, что препарат изготавливается индивидуально для каждого пациента, а за основу берётся генетический профиль его собственной опухоли. В отличие от обычных вакцин, смысл которых сводится к профилактике и предотвращении инфекции как таковой, персонализированные онковакцины работают с уже имеющимися в организме раковыми клетками. По сути, такие онковакцины обучают иммунную систему человека распознавать и уничтожать онококлетки.

Эта передовая технология стала возможной благодаря развитию мРНК-платформ (аналогичных тем, что использовались в вакцинах Pfizer и Moderna от COVID-19). Россия - не единственная страна, работающая в этом направлении. Лидерам по количеству клинических исследований в этой сфере на данный момент являются США и Германия, где идут испытания аналогичных препаратов для лечения меланомы, рака легких и рака поджелудочной железы. Активные исследования и пилотные программы по персонализированным вакцинам также идут в Великобритании, Австралии, Франции, Японии и Китае.

Отдельные испытания таких фармацевтических гигантов, как BioNTech и Moderna, уже продемонстрировали высокую эффективность персонализированных вакцин: в сочетании с иммунотерапией они могут снижать риск рецидива меланомы и рака поджелудочной железы на 44%.[/inf]

“Это принципиально иной подход - не просто лечить заболевание, а “обучать” иммунную систему распознавать и уничтожать именно те клетки, которые представляют угрозу”, - прокомментировал начало клинического применения “Неоонковака” генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, если препарат будет успешно запущен для лечения меланомы кожи, российские разработчики рассчитывают расширить показания к применению подобных вакцин.