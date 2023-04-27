В Минздраве рассказали, как часто в желудах белорусов образовываются безоары. А жвачку можно глотать?

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Опубликовано: 27.04.2023 18:10 , Обновлено: 27.04.2023

В министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что каждый год медики сталкиваются со случаями образования внутри белорусов килорамовых шаров из остатков еды и даже волос. И способствует ли этому проглоченная жвачка?

По данным Минздрава, безоары в желудках жителей Беларуси “образовываются нечасто”. Но все же каждый год такие случаи фиксируются. В 2023 году эпервый случай зафиксировали в Гродненской детской больнице.

“В 2022-м их было два. У девочек старше 10 лет в желудках находились комья из волос. Вес у каждого инородного тела был больше килограмма”, - поделились неаппетитными данными в Минздраве.

В ведомстве рассказали, что признаками образования безоара являются боли в животе и рвота. Вот и в Гродненскую детскую больницу 13-летний мальчик поступил с такими.

“Несколько раз была выполнена гастроскопия. Она каждый раз показывала, что в желудке у мальчика еда, хотя тот утверждал, что ничего не ел. Лишь третье диагностическое исследование позволило с уверенностью говорить, что дело в безоаре – плотном скоплении частично переваренных и непереваренных остатков”, - рассказали в Минздраве.

Медикам пришлось делать операцию, а безоар ломали и доставали по частям. “Он был размером с полжелудка”, - уточнили в Минздраве.

“У нашего пациента это были остатки пищи, на которые налипли жвачки и шелуха от семечек, катышки от свитеров. Что стало пусковым механизмом для появления безоара у ребенка, сказать сложно”, – рассказал врач-эндоскопист Дмитрий Кривецкий.

По словам эксперта, безоар может начать расти, если в желудке будет даже “небольшая горошина” с частицами пищи или волос. На нее начнут налипать остатки пищи. “Но все-таки не стоит бросаться в панику и переживать, если нечаянно проглотишь ту же жвачку”, - рассказал Дмитрий Кривецкий.