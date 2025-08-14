В Минздраве объяснили, почему в минскую Грушевку иногда прилетают вертолёты

🎥 Видео

Опубликовано: 14.08.2025 19:17 , Обновлено: 14.08.2025

Министерство здравоохранения пояснило, почему вертолёты приземляются на школьном стадионе в столичном районе Грушевка. Такие видео периодически появляются в соцсетях, вызывая вопросы у минчан.

Как оказалось, это часть работы Минздрава и МЧС по доставке донорских органов для трансплантации. Стадион столичной школы № 105, по их словам, уже более 10 лет используется как посадочная площадка для вертолётов санитарной авиации.

В Минздраве уточнили, что спасатели доставляют «драгоценный груз» для специалистов РНПЦ «Кардиология», который находится неподалёку. Чаще всего речь идёт о донорских сердцах.

«Сегодня рано утром спасатели МЧС, совместно с врачами РНПЦ „Кардиология“, вновь спасли чью-то жизнь, вовремя доставив донорский орган!» — сообщило ведомство 14 августа.

По подсчётам министерства, за 2024 год вертолёты МЧС совершили для РНПЦ 13 таких вылетов. В 2025 году таким образом доставлено уже 8 донорских сердец.